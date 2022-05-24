曬妻「3胞胎巨肚照」！新手爸曝「2大震撼」　網驚：太猛了

▲原PO分享妻子懷3胞胎的巨肚照片。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者朱祖儀／綜合報導

女性懷孕生子相當辛苦，尤其是懷上多胞胎，辛苦更是加倍。近日一名3寶爸曬出老婆懷孕的巨肚照片，透露老婆近日順利生下「1龍2鳳」，孩子都相當健康，讓他開心地和大家分享喜悅，不過他也說出懷多胞胎不為人知的辛苦之處。不少人看到後，紛紛尊敬表示「太厲害，辛苦你們了！」

一名新手爸在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，近日老婆順利生下3胞胎，3個孩子出生的體重分別是2183克、2280克和2378克，他們出生時間各差2分鐘，前面2個是姐姐，最小的是弟弟，他看到孩子順產很開心，因此特別想PO文和大家分享自己的喜悅。

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原PO也透露，自己和妻子是做試管嬰兒，過程中不僅花錢，女方也很辛苦，一切都要看運氣。本來他們是想要生雙胞胎，抓50%的成功機會，一次植入了4顆受精卵，沒想到成功率達75%，剛好他們遇到「多胞胎神醫」，不需要減胎，採用自然淘汰的方式，所幸最後3個寶寶都順利存活下來。

▲3個寶寶都平安順產。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

不過原PO也透露很多人不知道的2點，表示一般產檢都是一次性消費，3胞胎的消費就要3倍，像是超音波要照3次、羊膜穿刺3次等，所有的費用都要乘以3倍。另外，車子也不好選購，因為一家人出遊時安全座椅只能放在後座，所以他們也不能開一般的車子，必須換成7人座或9人座的車子才能出遊。

文章曝光後網友紛紛獻上一排祝福，表示「哇～恭喜， 母親真的很偉大」、「恭喜，很難想像肚子裡裝了3個寶貝是怎麼撐過來的，太佩服了」、「覺得你老婆很猛，之前我肚子扛一個就很不舒服，你老婆一次扛三個，太猛了」、「每個都養到2000克以上，非常強」、「媽媽好偉大！而且很厲害，三個寶寶都養的很好呢！媽媽也沒有胖到！！超強」。