人妻喜獲雙胞胎「孩子血型卻與父不合」！真相曝　他秘密藏了40年

▲一對夫妻做試管嬰兒後，被院方告知孩子與父親血型不合。（示意圖／取自Pixabay）

記者楊晏琳／綜合報導

一對夫妻做試管嬰兒成功，喜獲雙胞胎。原本應是開心的事，不料卻被醫院告知「有一個孩子與他們血型不合」，讓人妻差點崩潰；所幸真相揭曉，是父親40年來都搞錯自己血型。如此戲劇化的發展，也讓替他們做試管嬰兒的醫師大呼「需要精神賠償。」

禾馨宜蘊生殖中心院長陳菁徽在「二條線閨蜜 陳菁徽醫師」分享一則超展開故事。前陣子有對夫妻做試管嬰兒成功，媽媽被院方告知一個孩子與他們血型不合（爸爸當時僅口頭告知血型），需要請爸爸重驗，「當場我真的一陣暈眩，想說這種極低的植錯別人胚胎的機率，怎麼發生在我們這種平凡人的身上。」

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後續院方急件處理爸爸驗血型之事，人妻形容，雖然等不到24小時，但跟過了240小時一樣，整天坐立難安。「甚至跟老公討論到，就算其中一個孩子不是我們的，也會一起養大她的。」所幸最終報告出爐，原來是因爸爸40年來都弄錯自己的血型，虛驚一場，讓人妻聽到後直接哭出來。

如此超展開的劇情，也讓陳菁徽差點崩潰，「我剛心臟停止了十秒。」人妻回，「為什麼有這種爸爸，讓坐月子的媽媽，焦慮到奶出不來，我叫他一定要給我精神賠償！」陳則再回「我才需要精神賠償。」

陳菁徽表示，試管嬰兒的程序非常嚴謹，要經過層層關卡才能動作。她也在文末點名婦產科名醫蘇怡寧「談談如何分辨肚子裡的是不是真是我的孩子吧？」蘇則開玩笑回覆「這下好了，爺爺奶奶會不會吵起來。」

底下也有網友回應類似經驗，「我兒也發生過爸爸自己搞錯血型的烏龍，血型對不起來的當下，我瞬間感覺到醫師跟護理師的驚慌失措，還好後面確定是爸爸記錯血型了」、「我老公也是三十幾年來都不知道自己血型，直到我生產時被叫去驗血才知道」、「我老公當了23年的B型，也是後來當兵才知道自己是O型。」