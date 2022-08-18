倒數1百天中壢起跑！　「加速運轉桃園」鄭運鵬：有信心贏得選戰

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（18）日前往中壢仁海宮參香祈福，鄭運鵬指出，未來將無縫接軌鄭文燦市長，加速運轉桃園、運轉中壢。。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（18）日在桃園市長鄭文燦陪同下前往中壢仁海宮參香，鄭運鵬受訪時指出，這八年來中壢在鄭文燦市長優質施政下，許多大型公共建設如中壢鐵路地下化等大型建案都已上軌道，他在立法院與鄭文燦市長互相合作、默契十足，未來將無縫接軌鄭文燦市長，加速運轉桃園、運轉中壢，有信心最後會以很好成績、漂亮數據贏得選戰。

鄭運鵬表示，桃園隊是一整個團隊，這幾年在鄭文燦市長帶領下，桃園的重大建設與每個細節都做得很好，以昨天舉辦創意神豬授獎藝文活動，就非常熱鬧和精彩。另外，平鎮與中壢義民廟慶典活動絕對能更加國際化，觀光是文化的傳承，在地文化的傳承才能走向國際。鄭運鵬強調，未來接棒鄭市長後會持續打造桃園新政2.0，要讓市民感受到新的鄭市長不只瘦一點，速度還快一點，加速運轉中壢和桃園，同時很有信心將以很好成績、漂亮數據贏得選戰。

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（18）日前往中壢仁海宮參香祈福，會後與鄭文燦市長與多位黨籍人士高喊凍蒜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也提及，鄭運鵬與他有共同的價值理念，願意為了國政市政投入全部的心力。八年來他推動桃園新政的1.0，努力推動建設讓中壢更進步，像是中原文創園區即將在今年年底啟用，三鐵共構的中壢車站也即將發包，爭取經費的過程都能看到鄭運鵬的身影，他的努力讓市民朋友看得見。

鄭文燦強調，國民黨執政時代堅持鐵路要高架化，造成周邊民眾抗議反彈，讓大中壢發展停滯，鐵路改造沒辦法順利推動，他上任後與蔡英文總統以及鄭運鵬立委團隊合作，才慢慢解開困難。「從政就要有媽祖的精神，要聽得到看得到」，傾聽地方民意與人民聲音其實是最重要的。

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