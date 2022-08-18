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張善政：藍營早就整合成功　民調領先「僅是一個參考」

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（18）日前往中壢慈惠堂參拜祈福，受訪時表示，藍營早就整合成功，今天向王母娘娘稟報團結決心，要像一家人一樣打贏年底選戰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政18日前往中壢慈惠堂參拜祈福，表示藍營早就整合成功。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨市長參選人張善政18日到中壢區慈惠堂參香祭拜，陪同者包括桃園市議會議長邱奕勝、立委呂玉玲等多位黨籍人士；張善政表示，從被徵召開始就是一步步把團結的力量集合在一起，其實早就整合成功，今天到這邊來向王母母娘稟報團結的決心，大家像一家人一樣把年底選戰打贏。

國、民兩黨市長參選人張善政、鄭運鵬今天分別到中壢區慈惠堂與仁海宮參加祭拜，展現爭取桃園市南區選民支持決心，其中張善政由議長邱奕勝、立委呂玉玲、魯明哲、萬美玲與張育美等多位黨籍人士陪同下，展現藍營團結氣勢。

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（18）日前往中壢慈惠堂參拜祈福，向瑤池金母稟報團結決心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（18）日前往中壢慈惠堂參拜祈福，向瑤池金母稟報團結決心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政指出，從被徵召開始就是一步一步把團結力量集合在一起，其實不是在今天才團結成功、整合成功，早在許久以前，大家都看到邱議長、呂玉玲委員都已整合成功，今天向王母娘娘稟報團結的決心，要把年底選戰，大家像一家人一樣把他打贏；此外，非常榮幸由邱奕勝議長擔任後援會總會長，有他的加持，選戰必定會勝利。

針對民調領先對手鄭運鵬，張善政認為，「我覺得民調就是一個參考，領先多少我們不會去在意，我心裡面甚至把它當做『其實民調並沒有領先』的這種力量，讓我們每天更有決心走下去。民調是一個參考，我們覺得，跟鄉親多多接觸、了解他們的需求，才是重點。」

外傳前立法院長王金平可能加入藍營團隊，張善政說，「王金平院長一直是我多年好朋友，他會在選舉的時候給我們力量也是很正常的事情，我非常感謝他」；前立委沈富雄建議找蔡正元當幕僚幫忙操盤一事，甚至找韓國瑜幫忙站台。張善政回應，「蔡正元委員也是我的好朋友，他不時都會給我些意見，至於韓國瑜市長也是我的好朋友，也會來支持我。」

針對蔡英文總統以黨主席身份喊出「支持鄭文燦，票投鄭運鵬」，張善政強調，鄭文燦與鄭運鵬是兩個不同的人，這次的選舉，大家要看的是「人」，而不是鄭文燦在選第三任。另外，鄭運鵬委員在地的表現，鄉親心裡面都有一把尺，不便評論。

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