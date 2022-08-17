桃園觀音民宅瓦斯氣爆夫妻二度灼傷送醫　疑瓦斯外洩釀禍

▲桃園市觀音區某民宅16日上午發生瓦斯氣爆，消防人員到場後火勢已熄滅，消防人員為受傷的徐姓老翁包紮傷口，民宅大門被氣爆震壞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區一處民宅，16日上午發生瓦斯氣爆，巨大爆炸威力將民宅大門炸壞，屋內一對八旬夫妻被灼傷，觀音消防分隊趕抵現場時將分別有50%與4%二度灼傷的徐姓夫妻分別送往林口長庚醫院治療，所幸均意識清楚；消防人員研判可能是烹煮食物時發生瓦斯外洩釀禍，至於氣爆原因仍在調查釐清。

▲桃園市觀音消防人員為受傷徐姓老翁包紮傷口。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，16日上午10時32分許接獲報案，位於觀音區坑尾二路上一處民宅突然發生瓦斯氣爆，消防人員抵達現場時火勢已被撲滅，消防人員除協助民眾現場排煙外，其中85歲的徐姓屋主全身有50%二度灼傷，82歲的徐妻也有4%的二度灼傷，但2人意識清楚，已分別送往林口長庚醫院治療。

▲桃園市觀音區某民宅16日上午發生瓦斯氣爆，消防人員為82歲的蔡姓婦人包紮傷口。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員發現氣爆地點應該是廚房，氣爆威力將民宅大門震壞且破裂變形，噴飛至廣場十餘公尺，進入廚房查看確定沒有明火後，再將瓦斯關閉，並將傷者包紮送醫治療，至於氣爆原因須由消防局火調科人員調查釐清。

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