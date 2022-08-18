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社會 社會焦點 保障人權

持菜刀揮舞恫嚇父母　桃園莽男三度違反保護令...下場慘了

▲桃園市張姓男子今年5月至7月間，不滿家人向地院申請保護令，三度違反保護令向家人恐嚇咆哮，甚至還持菜刀向年邁父母與弟弟施暴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子今年5月至7月間，不滿家人向地院申請保護令，三度違反保護令向家人恐嚇咆哮，甚至還持菜刀向年邁父母與弟弟施暴，圖為警方查扣之菜刀。（圖／記者沈繼昌翻攝）。

記者沈繼昌／桃園報導

有毒品前科桃園市張姓男子，今年5月間遭桃園地院核發保護令，要求他不得對家人實施身體或精神上不法侵害，竟無視保護令，於5月至7月間三度返回住處，對父母與弟弟大聲咆哮恫嚇，7月中旬晚間竟持菜刀向父母與弟弟揮砍，所幸及時閃避未受傷害，警方據報到場當場拘捕到案；桃檢複訊偵結依家暴殺人未遂罪嫌提起公訴。

檢警調查，28歲的張姓男子有毒品前科，因常向家人施暴恐嚇，家人向桃園地院聲請保護令，桃園地院於今年5月16日核發保護令，張男不滿家人聲請保護令，於5月20日晚間6時許返回住家對父母與弟弟大聲咆哮；6月19上午8時許二度返回住家翻箱倒櫃找尋藥物，父母詢問時竟對父母與弟弟恫嚇，若向警方舉報吸毒，將找藥頭報復等語。

張男對家人仍懷恨在心，今年7月11日晚間9時許，三度闖入住家到廚房取出1把菜刀向弟弟揮砍，弟弟及時閃避未受傷，張男竟轉向父母揮砍，父親以沙發座墊阻擋吼大聲斥責，張仍持菜刀作勢揮砍咆哮，使家人心生畏懼報警處理，龜山警方據報趕抵現場將張當場拘捕，並查扣作案用菜刀1把。

桃檢複訊時，張男坦承曾向家人咆哮與持菜刀揮舞等事實，張男家人則指證歷歷，檢方偵結依違反家庭暴力罪之殺人未遂案件提起公訴。

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