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大陸 大陸焦點 特派現場

陸學者：制裁「台獨份子」含2特殊用意　是推進統一必須工作

▲▼ 美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）台灣行。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的台灣行引發對岸強烈不滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／北京報導

自美國眾院議長裴洛西訪台後，大陸一連祭出多項反制措施，16日再宣佈制裁一批「台獨頑固份子」，陸委會則回應稱「中方無權說三道四」。大陸涉台學者唐永紅分析道， 此次制裁包含2個特殊用意與針對性。

▲▼廈大台灣研究中心副主任唐永紅 。（圖／記者任以芳攝）

▲廈大台灣研究中心副主任唐永紅 。（圖／記者任以芳攝）

廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅表示，「台獨」分裂勢力的發展壯大，顯然會影響到兩岸統一的前景和方式，以及「統一前的代價、統一中的成本、統一後的治理」，因此，反對「台獨」分裂成為推進祖國統一，特別是和平統一進程中的一項必須的工作。

「台獨份子並非台灣同胞。」唐永紅指出，台獨份子是在推進國家統一和實現民族復興過程中必須要掃除的一個主要障礙和絆腳石，也因此，打擊「台獨」頑固份子、消除「台獨」勢力，是大陸在反「獨」促統、推進國家統一、實現民族復興進程中必須要處理的事情。

▲民進黨副秘書長林飛帆在制裁名單內。（圖／記者周宸亘攝）

據《新華社》報導，中共中央台辦發言人16日宣佈對第二批「台獨」實施制裁， 當中包括蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等人。制裁內容包括禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作等。

對此，唐永紅分析道，此舉顯然有其特殊的用意與針對性，第一，大陸國台辦、國新辦11日發佈了第三份涉台白皮書《台灣問題與新時代中國統一事業》，當中指出民進黨謀「獨」行徑導致兩岸關係緊張，是爭取和平統一進程中必須清除的障礙。

他認為，這意味著在推動兩岸關係和平發展、推進國家完全統一進程中，中國大陸將與民進黨及其當局做堅決鬥爭，以打擊直至消除台灣島內「台獨」勢力，此時宣實施制裁，可謂對白皮書所宣示的實踐行動。

唐永紅指出，第二，大陸在這個時間節點宣佈對蕭美琴等列入清單的一批「台獨」頑固份子等人員實施制裁，也應是針對之前台美勾連導致裴洛西「竄訪」台灣的一個反制。

他最後總結道，總之，大陸此時制裁第二批「台獨」頑固份子，是對《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書所宣示的實踐行動，也是對「台獨」勢力的加緊打擊。

對於大陸的制裁，陸委會16日下午回應道，台灣從不是中共管轄範圍，所謂「制裁」非法無效，對岸此舉無異只為宣洩內部混亂情緒、恫嚇台灣及國際社會，意圖破壞民主自由、製造對立不安，完全欠缺正當合法性、更背離台灣民意，其與台灣及世界的距離已越來越遠。蕭美琴17日則表示，若中共以為制裁他們能限制台灣國際空間、扼殺台灣人民聲音，那就大錯特錯。

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