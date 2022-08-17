國台辦再強調「制裁台獨」完全正當！　批民進黨破壞台海和平

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸16日再宣佈制裁「台獨頑固份子」，陸委會批「中方無權說三道四」。對此，國台辦今（17）日回應稱，依法堅決打擊「台獨」頑固份子完全正當、合理、合法，「凡危害國家主權、安全、發展利益者，都難逃國家法律的制裁。」

國台辦新聞發言人馬曉光指出，台灣是中國的一部分，國家對「台獨」頑固份子採取懲戒措施具有充分的法律依據，凡危害國家主權、安全、發展利益者，都難逃國家法律的制裁。

他接著批評道，民進黨及一小撮「台獨」頑固份子肆意破壞兩岸關係，一再推動裴洛西及美議員竄台，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是破壞台海和平穩定的罪魁禍首。

馬曉光強調，依法堅決打擊「台獨」頑固份子，制止「台獨」分裂行徑，是維護國家主權和領土完整的正義之舉，是維護台海和平穩定的應有之義，是維護兩岸關係和平發展的必然要求，完全正當、合理、合法。

他最後指出，如果民進黨當局繼續悖逆大勢、大義，縱容支持「台獨」頑固份子進行挑釁甚至頑抗到底，「我們將採取進一步必要措施，堅決挫敗任何分裂國家的圖謀。」

中共中央台辦發言人16日受權宣佈對列入清單的一批「台獨」頑固分子等人員實施制裁， 當中包括蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等人。制裁內容包括禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作等。