被中共列「台獨頑固份子」遭制裁　陳椒華：感到十分光榮

▲陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國官媒《新華社》指出，中共中央台辦發言人16日授權宣布我方官員蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇為「台獨頑固份子」，制裁他們及其家屬禁止進入中國、港澳地區，並限制其關聯機與中國有關組織、個人進行合作。對此，陳椒華表示感到十分榮幸，這代表多年捍衛台灣主權、堅守民主價值的決心與行動得到肯定。

陳椒華也進一步表示，防止中資滲透、文化統戰以及譴責中國違反人權的惡行，是時代力量長期深耕的議題，面對中共的制裁，仍會挺直腰桿，持續頑固地堅守「台獨價值」。

對於陳椒華被列入中共制裁名單，時代力量則說，無論是「 台獨頑固份子」清單、「台獨撲克牌」、條列「台獨份子」的罪狀，都是中共以威嚇暴力的方式，侵害台灣民主自由。



時代力量表示，中共動作頻頻，一方面連日舉行鎖台軍演武力恫嚇，另一方面發布「對台白皮書」、「台獨頑固份子」名單等宣傳戰，製造寒蟬效應的企圖，實際上只是凸顯中共對台統戰的失敗，更彰顯其對世界民主國家團結合作的焦慮與不安，



時代力量強調，「面對中共的囂張跋扈，時代力量只會挺直腰桿，堅定捍衛台灣主權。我們要再次強調，台灣的獨立自主，全世界有目共睹， 而台灣人民捍衛民主自由的理念，絕不容許任何人挑戰」。