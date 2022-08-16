被大陸制裁禁止入境　林飛帆：大家第一時間都跟我說恭喜

▲民進黨副秘書長林飛帆。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

據大陸《新華社》最新消息，中共中央台辦發言人16日受權宣佈對「台獨」頑固分子等人員實施制裁，民進黨副秘書長林飛帆也在其中，制裁內容包括禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作等。對此，林飛帆表示，「每一個傳訊息給我的朋友，無論是駐台使節、外媒圈，還是智庫的朋友，都是第一時間跟我說恭喜。」

中共中央台辦發言人指出，為維護兩岸關係和平發展和兩岸同胞切身利益，堅決打擊「台獨」頑固分子，而名單中除了林飛帆外，還包括蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、陳椒華、王定宇等人。

林飛帆指出，他剛剛收到制裁的消息，但在這個時代，被威權政權制裁，應該是自由世界成員的勳章，倍感光榮。而台灣人是這樣的，獲得肯定，就不卑不亢，繼續努力。

林飛帆說，藉這個機會，想再跟大家分享12日他在華盛頓郵報Washington Post的投書，也希望大家幫忙轉傳給身旁的國際友人，把台灣的觀點傳送出去。

林飛帆日前以「現在正是自由世界保衛台灣的時刻」為題投書《華盛頓郵報》，指出台灣不渴望面對戰爭，但面對威脅不會低頭退縮，台灣在習以為常的中國大陸威脅之下，更加證明台灣民主強韌，呼籲國際社會將台灣視為值得信賴的盟友，和值得國際社會共同保衛的國家。