快訊／陸宣布制裁蕭美琴、林飛帆等7人　禁止其家屬入境中港澳

記者蔡儀潔／北京報導

據大陸《新華社》最新消息，中共中央台辦發言人16日受權宣佈對列入清單的一批「台獨」頑固分子等人員實施制裁， 當中包括蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等人。制裁內容包括禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作等。

▲民進黨副秘書長林飛帆亦在制裁名單內。（圖／記者周宸亘攝）

中共中央台辦發言人指出，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患；一段時期以來，少數「台獨」頑固分子為一己之私，極力勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，蓄意挑動兩岸對立，肆意破壞台海和平穩定，在裴洛西竄台期間表現尤為惡劣，進一步暴露其冥頑不化的謀「獨」本性，「大陸方面絕不容忍任何分裂國家的行徑，絕不容任何外部勢力干涉祖國統一進程，絕不為任何形式的『台獨』分裂活動留下任何空間。」

▲台灣駐美代表蕭美琴ALEC發表演說。（圖／翻攝自YouTube／American Legislative Exchange Council (ALEC)）

發言人指出，為維護兩岸關係和平發展和兩岸同胞切身利益、堅決打擊「台獨」頑固分子，決定公佈蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等為列入清單的「台獨」頑固分子，對他們及前已公佈的蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮採取懲戒措施。

懲戒措施分別是：禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施，依法終身追責；決定對游錫堃擔任董事長的「台灣民主基金會」的執行長、吳釗燮擔任董事長的「國際合作發展基金會」的秘書長實施制裁，禁止其進入大陸和香港、澳門特別行政區。

▲國安會秘書長顧立雄。（圖／記者林敬旻攝）

發言人指出，統一是歷史大勢，是正道，「台獨」是歷史逆流，是絕路；今天公佈的「台獨」頑固分子名單，不是清單的全部，正告「台獨」頑固分子必須懸崖勒馬，膽敢以身試法，必將遭受嚴厲懲罰；任何人不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！

發言人強調，我們希望廣大台灣同胞認清極少數「台獨」分裂分子的害台本性，看清自身利益福祉所系，自覺與「台獨」分裂分子劃清界線，堅決抵制、反對「台獨」分裂活動，與大陸同胞攜手推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程。