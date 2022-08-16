中共制裁蕭美琴、林飛帆　陸委會：非法無效「只為宣洩內部混亂情緒」

記者蔡紹堅／台北報導

中共16日再度宣布制裁「台獨頑固分子」，並點名我駐美代表蕭美琴蕭美琴、民進黨副祕書長林飛帆等人。對此，陸委會16日下午表示，台灣從不是中共管轄範圍，所謂「制裁」非法無效，對岸此舉無異只為宣洩內部混亂情緒、恫嚇台灣及國際社會，意圖破壞民主自由、製造對立不安，完全欠缺正當合法性、更背離台灣民意，其與台灣及世界的距離已越來越遠。

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會提到，兩岸互不隸屬，台灣是民主法治社會、從來不是中共治理管轄的範圍，「我黨政相關人士依其職責處理事務，中方無權說三道四。」

▼我駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）



陸委會指出，北京當局近期以來一連串對台高強度的恫嚇與報復，已嚴重破壞台海現狀及衝擊區域安全；其不知自省，反操作所謂清單等破壞兩岸關係的極其不友善行徑，終極目標就是在打擊與其立場相左人士向其政治主張屈服，早已引發國際社會譴責反感，台灣人民更已看清、絕不會妥協退讓。

陸委會強調，對於中共動輒強制威脅、侵犯的常態作為，我政府將評估視事態發展，研議適時採取必要應處與防範措施，同時檢視其透過兩岸交流、政治干預企業經營的可能影響，以確保國家安全與民眾權益。

陸委會還說，政府將積極與國際社會合作、揭露中共侵犯、打壓民主台灣，以共同遏制其蠻橫作為，「正告中共方面切勿再升高兩岸敵意、立即停止自欺欺人的錯誤行徑，並為可能後果自負其責。」

▼民進黨副祕書長林飛帆 。（圖／記者李毓康攝）

