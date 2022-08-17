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大陸 大陸焦點 特派現場

28歲男飛泰國「找女友」淪豬仔！每天7人圍毆：逼大小便就地解決

▲▼綁架,命案,犯罪。（圖／取自pixabay）

▲曾男飛往泰國找女友，結果被控制人身自由、帶到緬甸，遭到多人圍毆。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

近日跨國詐騙頻傳，且詐騙集團手法不斷改變，若一不小心，恐怕會落入陷阱。香港28歲的曾姓男子先前透過Instagram（IG），認識了一名女網友，雙方發展成情侶關係，沒想到為愛遠赴泰國，竟因此落入虎口、遭囚禁超過一個月，每天被輪流虐打，如今回想起來仍心有餘悸。

根據港媒《星島日報》報導，曾男表示，他患有輕度智障，3年前透過社交軟體IG認識一名女網友，雙方聊得火熱，進而發展成情侶關係，期間對方邀請曾男前往泰國遊玩，且承諾「包吃包住」，還負責機票錢、交通及娛樂費，在甜言蜜語的攻勢下，曾男很快就答應了。

曾男飛往泰國時，身上只帶了護照、手機及行動電源，就連衣服都沒有多帶，沒想到抵達曼谷後，連女友都沒見到，手機跟護照就被強制收走，人也被帶到不知名的地方。

▲▼人口販運,人口買賣,囚禁,綁架。（圖／取自Pixabay）

▲曾男連女友都沒看到，就被帶到緬甸境內。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

由於過程中搭乘汽車、小船等交通工具，有時候還要步行，曾男不知道自己究竟在哪，後來經過了解，得知是緬甸境內，才驚覺事情不對勁，準備離開時，就遭到詐騙集團成員囚禁。曾男被強迫從事詐騙工作，若是不順從，就會受到毒打一頓，甚至目睹其他人被打到滿頭鮮血，而他的處境也不樂觀，每天遭到6、7人圍毆，甚至是電擊棒攻擊，身上留下恐怖的疤痕。

曾男表示，被囚禁的場所生活環境相當差，還有身穿類似軍服的人在旁邊把守，避免有人逃走，裡面也不是整天都有飯吃，甚至有人被鐵鍊鎖住，想要大小便只能就地解決。

曾男一共被轉移到4處不同的地點，遭囚時間超過一個月，所幸在被強摘器官之前，家人支付了贖金，他被送回泰國邊境，再由親戚接送前往曼谷，16日成功回到香港。

曾男回想這段遭遇，仍然心有餘悸，重獲自由後依舊不敢在曼谷走動，就怕再度被抓走，也不願多透露個人資料，後來聽到其他香港人也遭遇類似情況，才願意說出經歷，希望政府能伸出援手，救出其他人。

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