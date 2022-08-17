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22歲男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死

▲花蓮地檢署證實確有轄區民眾赴柬埔寨打工而死亡案件，已由檢察官指揮偵辦中。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮地檢署證實確有轄區民眾赴柬埔寨打工而死亡案件，已由檢察官指揮偵辦中。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日屢傳有偏鄉民衆遠赴柬埔寨淘金，結果卻遭詐騙集團凌虐、殺害，引起國人恐慌。就在今年6月，花蓮1名馬姓男子赴柬埔寨打工，家屬8月3日透過男子同事得知馬男2天前因吸毒過量死亡，男子家屬表示，男子沒有吸毒惡習，並向民進黨籍原住民立委伍麗華陳情，要求政府查明死因。花蓮地檢署證實，確有花蓮縣民赴柬埔寨打工死亡案，目前已由檢察官指揮花蓮縣警鳳林分局偵辦中。

花蓮地檢署17日下午表示，有關花蓮萬榮鄉民眾赴柬埔寨打工而死亡（此部分目前由照片辨識）之案件，相關被告涉及人口販運、詐術使人出國罪，已由檢察官指揮花蓮縣警察局鳳林分局偵辦中。目前檢警已調閱相關出境資料，清查轄內出境至柬埔寨之人員名單，並陸續與家屬接洽聯繫，另請外交部東部辦事處進行協助。

▲花蓮地檢署證實確有轄區民眾赴柬埔寨打工而死亡案件，已由檢察官指揮偵辦中。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮地檢署指揮鳯林警分局偵辦。

立委伍麗華已接到26起原住民家屬的陳情，日前陪同屏東縣3位原住民受害家屬出面開記者會，其中一件是來自花蓮縣的22歲青年，在被人蛇集團脅迫找朋友赴柬時，突對好朋友寫了一句「你不要來」，結果在本月1日傳出吸毒死亡，對方只給家屬看「頸部以上」的遺照，懷疑已被人摘除器官。

死者家屬求證外交部，並透過越南胡志明市，再向柬埔寨台灣商會確定馬男已經過世。死者妹妹表示，哥哥沒有吸毒惡習，突然說因吸食過量死亡，令人難以置信；且奇怪的是，事發後居然利用死者帳號假冒哥哥身份與她聯繫，要她「不要散播謠言，他沒有被綁架」、「我很好，不用擔心」。整起事件內幕令人覺得相當不單純。

死者妹妹表示，發生這樣的事令家人相當心痛，希望政府幫忙協助運回遺體，並協助查明死因。

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