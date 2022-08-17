22歲台女被騙飛柬埔寨！哥報警被酸「賺太爽不想回來」　警道歉了

記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東一名23歲男子發現本要去歐洲工作的22歲妹妹，疑似被騙到柬埔寨遭綁架，急得跟警方報案求救。沒想到，員警竟嘲諷「你妹妹就是出去賺錢賺太爽，不想回來了啦！」讓男子心冷傻眼。對此，屏東縣警察局長劉印宮得知後震怒，要求該名員警向當事人致歉並記過一次，立刻協助救援行動。

屏東縣政府警察局受理出國詐騙案件超過50件，其中原鄉就佔了將近三分之一，且以三地門鄉人數為最多。三地門的受害家屬昨召開記者會，一名男子表示，他跟妹妹出身貧困，但妹妹某天說要離家打工，就沒再回家。

男子表示，妹妹本說要去歐洲的葡萄場工作，最後卻跑到柬埔寨，雖然妹妹每天都可以跟他視訊，但卻有意無意從視訊背景透露端倪，讓他猜想妹妹可能被凌虐或被侵犯。由於近日人口詐騙案猖獗，男子立刻到警局報案求救，卻被員警當面回，「你妹妹就是出去賺錢賺太爽，不想回來了啦！」頓時讓男子心灰意冷，想到相依為命的妹妹仍在國外受困，忍不住哽咽。

對此，屏東縣警方展開調查，確定男子於7月23日上午8時30分到枋寮警分局枋寮派出所尋求員警協助，當時陳姓員警聽聞後，認為是新型態犯罪手法，卻以欠缺警覺性及同理心的言行處理，導致報案人感到受辱，查證屬實後記過一次處分、加強教育並要求陳員跟當事人道歉。

屏東縣警方表示，枋寮警方已受理此案，將協助助報案人致電外交部領事事務局海外急難救助專線請求協助。

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