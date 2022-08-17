國人淪入柬埔寨詐騙集團陷阱　賴香伶：政府因應太消極！

▲國人淪入柬埔寨詐騙集團陷阱，賴香伶批：政府因應太消極！（圖／賴香伶競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對近日各界關注國人到柬埔寨淪入詐騙集團陷阱，甚至被多次轉售、回不了台灣也求助無門事件！民眾黨桃園市長參選人賴香伶17日表示，政府作法太過消極，應該提高層級儘快與相關國家成立協作機制，不是拿無邦交作理由，放任國人自求多福。

賴香伶今天出席民眾黨於中壢區召開的「打造桃園閩客及多元族群光榮感」記者會，受訪時表示，不管警政署或外交部做得都非常不理想，讓國人只能自求多福，家屬要找一些在國外有組織的民間機構，如慈濟等才能讓親友獲得營救，政府沒有把國人的安全需求放在第一位，警員到機場舉牌、警政署長署長親自去指導，現在這樣做法都已經來不及。

所以不管營救也好、宣導也好，駐外單位要動起來，不能用如此消極態度，政府要在現有的機制裡成立更高的指揮單位，儘速跟東南亞國際刑警組織或國家成立永續的協作單位，而不是以沒有邦交為由「兩手一攤」，這是說不過去的。

民眾黨今天於中壢區召開的「打造桃園閩客及多元族群光榮感」記者會，市長參選人賴香伶、民眾黨大溪復興區市議員參選人徐慈檉、中壢區市議員參選人林昭印、蘆竹區市議員參選人黃國晏、平鎮區市議員參選人曾妍潔、復興區區民代表參選人劉光榮、新住民代表嚴立遠與彭士益、教授王保鍵、教授邱榮舉、作家湯錦台等人士出席。