　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遭抹黑1天！柬埔寨「吹哨者」Bump宣戰政府：從現在開始狂操他們

▲▼遭抹黑24小時未道歉！柬埔寨「吹哨者」Bump宣戰政府：全部公開。（圖／翻攝bumpbro IG）

▲Youtuber「好棒Bump」的Bump。（圖／翻攝bumpbro IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

Youtuber「好棒Bump」的Bump拍攝「詐騙解碼」影片，立志可以幫助社會大眾，其中他親自到杜拜、柬埔寨救被詐騙的台人，被網友稱為「吹哨者」、「正義網紅」，然而外交部昨針對Bump的影片內容稱「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」。對此，Bump於17日表示，「好，我現在正式跟你們宣戰，哪怕弄到兩敗俱傷我也不虧」。

Bump於17日在個人IG發出限時動態表示，他昨天宣布停止更新詐騙解碼，並不是心灰意冷，「我的心從來沒有期待過政府，因此並不會對他們心死，只是現在有更嚴重的問題：政府的無能、推託、慌言。我們必須要先處理掉，否則不論我怎麼解碼詐騙，都對社會毫無幫助」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼。（圖／好棒Bump授權）

▲▼Bump親自到海外救援被詐騙的台人。（圖／好棒Bump授權）

▲好棒Bump拍攝影片揭露詐騙真相。（圖／翻攝自Bump Youtube）

Bump指出，他過去跟教育局合作，卻因選舉導致反詐騙破局，再到外交部一次、兩次、三次的不認錯，最後他們跟政府開的救援會議，亦是收到許多令人民失望的消息，連民間代表都看不下去，「我停更並不是氣到被打倒，而是我要從現在開始狂操他們，直到他們認錯改進為止。」

Bump透露，為了讓政府好好做事，並希望未來可以一起救援、反詐，他隱藏了許多真相也拒絕上節目，目的就是不想給政府雞堪，其中包含真實受困數據、辦事處的實際配合情況（也有人證），現在他都會全部公開。

最後，Bump表示，「如果他們不被拆穿都不會改那我們就拆穿！如果他們拆穿了還死性不改那我們就罷免！如果這個體制有問題我就破壞他，已經過了24小時沒有收到道歉跟回應。好，我現在正式跟你們宣戰，哪怕弄到兩敗俱傷我也不虧。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「海洋拉娜平替版」2入特價919元！網友大推超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
王瞳憔悴一夜無眠　家人教友輪班陪伴「不敢放她一個人」
艾成維基「死因」被改4字！　網罵爆：小心有報應
快訊／中選會正式發布選舉公告　估首投族76萬人、設1.7萬投
柬埔寨「幕後首腦」被起底！　斷人腳筋再棄屍
颱風減少！　鄭明典曝2不利趨勢：強颱比例將提高
快訊／女兒病情生變！　余天突趕赴醫院
「正妹參選人」排行榜出爐！　陳紫渝只排11名
一早就冒「泡泡雲」　專家示警：今防「生氣狂暴」午後雷雨
快訊／台美正式展開21世紀貿易談判　首輪將登場
iPhone 14要來了！　發表會日期搶先看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人妻開冰箱驚見衛生棉　天兵尪喊「上面寫涼感！」萬人笑翻讚貼心

搭車被陌生男「手摳奶頭」　妹子驚喊一聲！釣出過來人：差點抓到雞

艾成剛去世！維基百科「死因」被改4字　網罵爆：小心有報應

過半車站非兩鐵車站！車站出口就在眼前　「牽自行車卻出不了站」

作夢都會笑　4星座「五星逆行前」轉運

閨蜜洗完澡「下半身被看光」　鄰居報警！本尊崩潰曝經過：求打碼

全球暖化害颱風減少！鄭明典曝「2不利趨勢」：強颱比例將提高

柬埔寨「幕後首腦」被起底！斷人腳筋再棄屍　惡魔島繁榮內幕曝

一早就冒「泡泡雲」　專家示警：今防「生氣狂暴」的午後雷陣雨

最暖詐騙！驚收「FBI的信」他一讀暈了　網笑慘：國文老師氣死

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

王瞳悲帶2人愛犬做筆錄　赴板殯見艾成最後一面

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

殺手闖高醫候診區開兩槍　56歲男「頭、胸中彈」命危

人妻開冰箱驚見衛生棉　天兵尪喊「上面寫涼感！」萬人笑翻讚貼心

搭車被陌生男「手摳奶頭」　妹子驚喊一聲！釣出過來人：差點抓到雞

艾成剛去世！維基百科「死因」被改4字　網罵爆：小心有報應

過半車站非兩鐵車站！車站出口就在眼前　「牽自行車卻出不了站」

作夢都會笑　4星座「五星逆行前」轉運

閨蜜洗完澡「下半身被看光」　鄰居報警！本尊崩潰曝經過：求打碼

全球暖化害颱風減少！鄭明典曝「2不利趨勢」：強颱比例將提高

柬埔寨「幕後首腦」被起底！斷人腳筋再棄屍　惡魔島繁榮內幕曝

一早就冒「泡泡雲」　專家示警：今防「生氣狂暴」的午後雷陣雨

最暖詐騙！驚收「FBI的信」他一讀暈了　網笑慘：國文老師氣死

安潔莉納裘莉私服美成畫報！「永恆單品」夏季白裙＋拖鞋外媒讚翻

余天接電話後「哭著上車」！　余苑綺病況不佳…急奔醫院

湖人退休賈索16號戰袍時間出爐　明年3月8日對灰熊

日本安保局長會楊潔篪　重申台海和平穩定重要性：盼中方克制軍演

王瞳憔悴一夜無眠　家人教友輪班陪伴「不敢放她一個人」

潤娥破尺度亮出「粉色內褲頭」！　「15公分迷你熱褲」短到好害羞

人妻開冰箱驚見衛生棉　天兵尪喊「上面寫涼感！」萬人笑翻讚貼心

被控抹紅陳筱諭「選舉被操控」　立委賴惠員二審逆轉獲判無罪

搭車被陌生男「手摳奶頭」　妹子驚喊一聲！釣出過來人：差點抓到雞

黃甘霖回饋列車前進澎湖　方昶詠、吳岱豪同行力挺

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

生活熱門新聞

女老闆激戰女婿　女兒目睹冷笑：我尪厲害吧

酸Bump「醜噁男憑什麼罵外交部」她：低能拍片騙低能去看

台鐵惡霸男帶兒子佔位　嗆列車長「你惹不起」

今年恐破最晚發布颱風警報紀錄！氣象局解釋了

遭抹黑24小時未道歉！柬埔寨「吹哨者」Bump宣戰政府

比基尼照曝光！台大醫科女神變「海灘辣妹」　萬人朝聖

全台變天！今再防大雷雨　是否成颱關鍵時間曝

今午後大雷雨很狂暴　最新成颱機率曝

妹子跑進父母房間洗澡　裸體被爸目睹

囂張男台鐵帶孩佔位「坐躺狂嗆」　女車長超無奈

她困杜拜被逼詐騙「0薪水」　靠1招逆轉返台

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

王浩宇喝廖老大「很難喝」整杯倒了給真心建議

一早冒泡泡雲　中南部午後防豪雨

更多熱門

相關新聞

盧秀燕喊快開國安會議救國人！他：總統臉書全是選舉文

盧秀燕喊快開國安會議救國人！他：總統臉書全是選舉文

針對柬埔寨人口販運案件，台中市長盧秀燕今（17）日建議總統蔡英文立刻召開國安會議，不過，國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室發言人黃子哲卻發現，蔡英文近日臉書完全沒提及柬埔寨事件，盡是與選舉相關的照片與貼文。

台女被騙到柬埔寨！報案被酸「賺太爽不想回來」警道歉了

台女被騙到柬埔寨！報案被酸「賺太爽不想回來」警道歉了

柬埔寨詐騙頻傳　賴香伶：政府太消極！

柬埔寨詐騙頻傳　賴香伶：政府太消極！

美稱將在台海標準化海空行動　陸外交部4點回應

美稱將在台海標準化海空行動　陸外交部4點回應

22歲男被迫找交替！他喊一句話秒成屍　疑被摘器官慘死

22歲男被迫找交替！他喊一句話秒成屍　疑被摘器官慘死

關鍵字：

好棒Bump外交部柬埔寨杜拜

讀者迴響

熱門新聞

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

直擊！今早「名人帶團」20多人飛柬埔寨原因曝

王瞳「整天沒進食」狀態憔悴！Lulu半夜發聲

女老闆激戰女婿　女兒目睹冷笑：我尪厲害吧

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

酸Bump「醜噁男憑什麼罵外交部」她：低能拍片騙低能去看

傳產女老闆吃女婿！　千金竟冷笑：我老公厲害吧

台鐵惡霸男帶兒子佔位　嗆列車長「你惹不起」

忘開美顏　女主播一點大媽秒變網美

艾成曾認中邪40天「狂吼自殘上下晃」影片曝！

快訊／國1重大車禍　北上全線封閉路段曝

艾成、王瞳生前婚姻狀況曝光！

今年恐破最晚發布颱風警報紀錄！氣象局解釋了

遭抹黑24小時未道歉！柬埔寨「吹哨者」Bump宣戰政府

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

更多

最夯影音

更多
艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面
藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面