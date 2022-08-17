遭抹黑1天！柬埔寨「吹哨者」Bump宣戰政府：從現在開始狂操他們

▲Youtuber「好棒Bump」的Bump。（圖／翻攝bumpbro IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

Youtuber「好棒Bump」的Bump拍攝「詐騙解碼」影片，立志可以幫助社會大眾，其中他親自到杜拜、柬埔寨救被詐騙的台人，被網友稱為「吹哨者」、「正義網紅」，然而外交部昨針對Bump的影片內容稱「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」。對此，Bump於17日表示，「好，我現在正式跟你們宣戰，哪怕弄到兩敗俱傷我也不虧」。

Bump於17日在個人IG發出限時動態表示，他昨天宣布停止更新詐騙解碼，並不是心灰意冷，「我的心從來沒有期待過政府，因此並不會對他們心死，只是現在有更嚴重的問題：政府的無能、推託、慌言。我們必須要先處理掉，否則不論我怎麼解碼詐騙，都對社會毫無幫助」。

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▲▼Bump親自到海外救援被詐騙的台人。（圖／好棒Bump授權）



Bump指出，他過去跟教育局合作，卻因選舉導致反詐騙破局，再到外交部一次、兩次、三次的不認錯，最後他們跟政府開的救援會議，亦是收到許多令人民失望的消息，連民間代表都看不下去，「我停更並不是氣到被打倒，而是我要從現在開始狂操他們，直到他們認錯改進為止。」

Bump透露，為了讓政府好好做事，並希望未來可以一起救援、反詐，他隱藏了許多真相也拒絕上節目，目的就是不想給政府雞堪，其中包含真實受困數據、辦事處的實際配合情況（也有人證），現在他都會全部公開。

最後，Bump表示，「如果他們不被拆穿都不會改那我們就拆穿！如果他們拆穿了還死性不改那我們就罷免！如果這個體制有問題我就破壞他，已經過了24小時沒有收到道歉跟回應。好，我現在正式跟你們宣戰，哪怕弄到兩敗俱傷我也不虧。」

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