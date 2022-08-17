高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器官

▲民眾黨立法委員張其祿。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

民眾黨立法委員張其祿今(17)日偕同民眾黨高雄市鳳山區市議員參選人陳妙真、屏東市北區市民代表參選人郭泰安、屏東市南區市民代表參選人蘇金秋等一同召開「糖衣致命海外陷阱，國人慎防多元誘騙」記者會，提醒國人謹慎小心提防有心人以旅行社、網路遊戲、博弈遊戲、中獎等多元方式引誘國人跌入海外致命陷阱。

立委張其祿指出，因誘騙手法多元，已傳出警方偵破國內人蛇集團，以接送被害人到旅館住宿、代辦妥護照及簽證，監送機場搭機出境，以一條龍作業方式誘騙超過50人至柬埔寨等地。目前柬埔寨人蛇詐騙案全國統計最多就是屏東縣有41人報案，其次高雄市35件，第三名新北市34件，而高屏地區的原鄉部落更傳出原鄉求職青年被連鎖引誘、「整批騙走」、原住民青年離奇猝死柬埔寨消息；地方政府也必須強化對偏鄉地區及原鄉部落的多元宣導，慎防求職年輕人再度受騙。

以屏東縣為例，屏東縣是目前全台20年來人口流失最快縣市之一，低薪、高房價、高失業率都使地方青年在沒有社會經驗下，向外謀職被詐騙甚至成為詐騙車手及幫兇、成為共犯結構，受困者畏罪不敢反抗報案，被迫被賣往海外；而政府從2017年以來的新南向政策花了250億，卻未見實質進展，若真的外交政策有正向發展，應該尋求實質外交合作及國際刑警組織合作，盡速營救國人、共同打擊犯罪。

張其祿強調，從今年3月至今，全台已共受理344件柬埔寨人蛇詐騙案；目前得知消息是，詐騙話術有因柬埔寨這件時事新聞而變更，因此強力呼籲國人，當前除了臉書、IG詐騙外，還有以下情況，例如旅行社、網路遊戲、博弈遊戲，詐騙者以回饋老玩家送你免費遊玩東南亞國家（緬甸、印尼、泰國、菲律賓）送住五星級飯店等話術，誘使飛到該地點後就進行綁架，也有恭喜中獎了一萬元美金，但須飛往東南亞國家才有辦法領取獎金，詐騙國人去該地區受害綁架。

屏東市南區市民代表參選人蘇金秋表示，最近服務一起個案，發現先生著急找太太(20多歲)，太太瞞著先生說人在台北工作，由於國人被騙到柬埔寨等國家案頻傳，他擔心太太安危，要她趕緊回家，再協助她找工作。太太回說8月10日會匯薪水回家。

後來沒有下文，也未匯錢回家，先生著急由志工陪同向警方報案協尋，警察受理調查，發現其妻於7月22日已出國，地點疑在柬埔寨。後來這名女子以line視訊和先生連絡，背景都很暗，和先生講了一、二句話後，就說「老闆來了」，急著掛斷電話，這幾天要求先生須支付4萬美金贖金，否則器官會被賣掉，由於其家人屬於弱勢家庭，根本籌不出這筆鉅款，很擔心她的安危，期盼政府加緊營救腳步。

民眾黨屏東縣黨部林育先主委表示，這次屏東縣人蛇詐騙案報案率為全國第一，但黑數可能更多。政府近年來推行新南向政策，卻讓屏東地方子弟成為詐騙、跨國人口販賣之受害者。屏東縣在青年失業率、工資過低問題上皆為全國前幾名，應該優先改善「低薪、高房價、通膨」之根本問題，並且加速跨國打擊犯罪，杜絕民眾再度遇騙受害。