被女蛇頭騙當「10萬打字員」5人飛柬埔寨被救回　3人又失聯！

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署昨日指揮中打等多個單位，查獲以女子張惟甄為首的人蛇集團，涉嫌拐騙國人至柬埔寨，在出境前及時攔阻5名受害人，檢警專案人員發現，其中住在彰化的3人彼此不認識，至今仍行蹤不明尚未返回住處。其中蕭姓女子(約30歲)的母親說到愛女，則是眼眶泛紅，頻頻嘆氣。

▲張女涉人蛇集團。（圖／鄧木卿翻攝）

張姓女蛇頭年初在臉書上PO出高薪的招募廣告，以在臉書社團「偏門工作」以月薪10萬元應徵打字員、機房維護人員，並包辦被害人出境的一切相關事務，再由人員「陪伴」將人載至桃園機場出境。

▲出境前5人被救出。（圖／鄧木卿翻攝）

張女坑騙惡行會曝光，主要是因為一名張姓男子，被該集團送去柬埔寨後，身體狀況不好，加上近日柬埔寨詐騙案媒體報導大量曝光，詐騙集團擔心消息走漏徒增困擾，於是將張送回台灣，張回台後立即向警方報案， 全案因而曝光。當時跟隨張女要出境的5人也因此獲救，其中蕭女、吳男及許男住在彰化，也是張女筆記本中的「列管對象」。

檢警專案人員查出，許男居住在福興鄉，但登記住址是一間民宿，業者翻翻登記住客資料，自6月至今沒有許姓男子住宿紀錄；另外吳男租屋在溪湖鎮，房客只知他是平日以水電及水泥工為業，遇到也會點頭打招呼，這幾天都沒看到他出現。

▲老母親擔心女兒。（圖／民眾提供）

而吳男的房東則說，沒聽說他要出國、也未聽他提起去柬埔寨，更何況他已經繳了2個月房租也付了押金，8月10日也才收房租，上一期的房租他有說下個月要付清，其他的並不清楚。

另外蕭女則與年邁的老母親同住，蕭母說，女兒最近沒有工作，之前也曾整整一星期都沒回家，經常轉頭就出去，也不會跟家裡說聲平安，最近也沒跟家裡聯絡，也沒說要去哪裡，這一出去又是好幾天，至今都還沒看到她。

▲張女皮包搜出相關事證。（圖／鄧木卿翻攝）

據悉，警方粗估在張女旗下已安排50多人前往，絕大多數是在台無業、不受家人關懷或是比較少關心社會動態的族群，目前仍有多人失聯，家屬因與當事人無法取得聯繫才趕緊向警方報案，甚至有部分家屬不知道當事人出國打工，而是警方進行清查後才驚覺小孩出國，檢警已全面清查擴大偵辦中。