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張善政自稱土地公卻批對手「妖魔鬼怪」　鄭運鵬：感覺遇到壞厝邊

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天受訪時指出，對手自稱土地公，卻把他們說成妖魔鬼怪，讓他感到有點意外，感覺好像遇到壞厝邊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天受訪時指出，對手自稱土地公，卻把他們說成妖魔鬼怪，讓他感到有點意外，感覺好像遇到壞厝邊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（17）日表示，競爭對手張善政參選以來，不管是對林智堅還是對他都沒講過一句好話，甚至說成妖魔鬼怪，張自稱土地公，但尊敬對手這樣的基本禮貌都沒有，讓他感到有點意外，「我的這位大學長認為別人都是壞人，現在感覺好像遇到壞厝邊」。

鄭運鵬今天上午出席桃園市職業總工會「第五屆第15次理、監事會議」，會後受訪時針對最大競爭對手、台大土木系大學長張善政，鄭運鵬表示：「張善政是最大的競爭對手，但我們從來沒有排斥他是什麼樣的狀況被提名，桃園歡迎所有的外來候選人，包含我過去參選立委也是被徵召來到桃園，回到我外祖母的故鄉，我也是在這個狀況當選。」

鄭運鵬強調：「很遺憾從他（張）參選以來，不管是對林智堅市長還是對我，這位大學長從來都沒有講過一句好話，但我們都給予對手祝福，他甚至把我們說成是妖魔鬼怪，還自稱是土地公。我認為，尊敬對手這樣一個基本的禮貌，我的學長在這段時間裡面讓我有點意外，相信大家先來後到都是新桃園人，但他對這個地方可能自視太高，認為別人都是壞人，我們本來可以做新桃園人的好鄰居，但現在感覺遇到壞厝邊。」

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天上午出席桃園市職業總工會「第五屆第15次理、監事會議」，向與會人士說明市府對工會的期許與努力方向。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天上午出席桃園市職業總工會「第五屆第15次理、監事會議」，向與會人士說明市府對工會的期許與努力方向。（圖／記者沈繼昌翻攝）

至於外傳是否要辭去立委參選，鄭運鵬則強調，上週五在很特別環境下接受民進黨選對會徵召，成為直轄市最後一位提名候選人，這個身分轉換相信大家都有看到，接受這個任務，讓民進黨繼續邁向執政，相信已表現最大的決心，這個決心大家不用懷疑，也是承擔起勝選的責任，這個決心的展現已經非常夠了，不需要透過其他的方式來證明自己，繼續為桃園服務的決心。

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