施壓中正預校讓二一學生重修補考？　賴品妤辦公室聲明：抹黑！

▲民進黨立委賴品妤。（資料照／賴品妤辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

國防部中正預校以疫情影響為由，讓一批因成績不及格原應降級或轉學的學生，專程重修補考，網傳有家長向立委陳情，立委施壓讓被退學、轉學、降級的學生返校參加二度重修補考，引發教師不滿。對此，民進黨立委賴品妤辦公室17日澄清，團隊僅就陳情內容向國防部了解狀況，也反應必須注意測驗的公平性。

賴品妤辦公室今天中午嚴正聲明，據悉近日匿名群組、粉專、社團等網路所傳，該團隊利用職務向國防部或中正預校干涉並主張有違學生考試公平公正的事項，這絕非事實。

聲明稿指出，辦公室接到民眾電話陳情，指今年中正預校受疫情影響，採線上教學約兩個月，成效與在校學習有落差致使二一、三一人數增加，並已有許多家長及學生向校方、國防部抗議，而接獲此資訊後，該團隊亦初步向國防部了解相關狀況。

聲明稿還原時序表示，7月26日當天中午，國防部、中正預校向辦公室說明，因疫情線上教學影響成績並確實有許多家長、學生陳抗，而7月25日，國防部與預校已依照教育相關法規可行框架下，討論相關措施為：讓被二一、三一的學生選擇是否要回來學校，上課一周進行課業加強，一周後進行重修補考。賴品妤辦公室團隊僅接收國防部與中正預校說明，而後向陳情的家長轉達，國防部與中正預校告知本辦公室的相關處置方案。

聲明稿補充，後續有關家長及學生反映新訂成績補救措施有妨礙公平公正問題及不利學生生涯規劃等疑慮，該團隊也已向國防部及中正預校反映，雖教育單位給部分學生機會，但也要注意測驗公平性。團隊第一時間去了解民眾陳情狀況，有關涉及學生考試升學公平公正的問題，必須再度強調絕無匿名群組、粉專、社團等網路所傳流言，利用立委職權去施壓、干涉國防部或中正預校的相關作法，並拒絕任何不實的指控與抹黑。