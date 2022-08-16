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台灣民意／論文門大失血！蔡英文滿意度重挫7%　20-24歲流失近2成

▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

根據《台灣民意基金會》最新民調顯示，蔡英文仍有46%高滿意度，但較上月下滑7%、在20-24歲年輕族群部分，更是從7月的73.5%掉到53.7%，在年輕族群首見大幅下降，也為蔡政府執政帶來警訊，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這可能有兩個因素，一、蔡英文領導的國安團隊整體表現受到台灣社會質疑；二、林智堅論文本案牽涉到台灣社會對蔡英文的不滿。

根據民調顯示，國人對於蔡英文所領導國安團隊能力的信心意見兩極，4成6基本上對蔡總統所領導國安團隊有信心，4成3沒有信心。游盈隆指出，這暗示國人對蔡英文領軍的國安團隊信心嚴重不足，這或許與其政治風格有關，因她沒有召開國安會積極研擬應變計畫，沒有向全國民眾發表演說，行事異常低調，還若無其事照日常行程走。

游盈隆指出，蔡英文這種作為被支持者認為是理性冷靜、氣定神閒，但看在非支持者眼中，就是麻木不仁、束手無策、以不變應萬變，與前總統李登輝應對台海飛彈危機時的大開大闔，大異其趣、大相逕庭。

此外，民調也顯示，國人對國軍應對中國環台軍演表現的評價方面，有4成2民眾表示從國防部回應中國環台軍演的表現，增強了信心，但仍有3成5表示信心減弱，信心增強的比減弱的多七7百分點。

另對於蔡英文處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策等，民調結果發現，4成6民眾基本上贊同，4成1不贊同，贊同者比不贊同者多5個百分點。游盈隆表示，多數台灣人目前雖贊同蔡英文領導國家的方式，但沒有獲得過半數人民的贊同。

游盈隆憂心，裴洛西訪台受到台灣社會熱烈歡迎，應非常正面，這是美國因素使然，而絕大多數台灣人對中國大規模環台軍演反感，照常理會轉化成「鞏固領導中心效應」，蔡英文聲望沒有不扶搖直上的道理，但其聲望反而逆勢重挫7個百分點，為什麼？唯一的可能是內部因素凌駕外部因素，嚴格來說只有兩個：一個是國人不滿意蔡英文的國安領導表現，另一個就是喧騰1個多月的「林智堅論文門案」。

本次調查訪問期間是2022年8月8至9日兩天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1035人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負3.05個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

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