ET專訪／侯友宜大玩冷處理　林佳龍批逃避議題：已打到4族群

▲民進黨新北市長參選人林佳龍。（圖／記者李毓康攝，下同）



◎採訪：陳家祥、呂晏慈、蘇晏男、陶本和

◎攝影：李毓康、許靖騏

文／陳家祥

新北市長侯友宜支持度高，不只是國民黨內的最大諸侯，更是角逐總統大位的最強競爭者。現任優勢加上高民調支持度，新北市長一戰也被外界視為「無懸念」，差別只在於「贏多少」。但看在林佳龍眼中可不是這麼一回事，他在接受《ETtoday東森新媒體》專訪時砲轟侯友宜驕傲，最終將帶給他失敗，「他繼續這麼驕傲，最後怎麼輸的都搞不清楚」。

即便外界的看法，雖然投入選舉的時間很短，但林佳龍仍抱著一貫充分準備的做事方式，提出不少新北市的願景。而對於侯友宜這個強硬的對手，林佳龍也祭出新戰術，就算一直被侯冷處理，林也沒打算讓他好過，他直言，「這是一場總統級的選舉」，侯友宜是國民黨有志於參選2024總統大選的人，「他沒有辦法再用過去含糊其詞、跳針式的回答應對，因為社會都關心新北市長這場選舉」。

林佳龍說，自己他不論學經歷、政治的治理經驗和能力，都經過社會檢驗，從府、院、黨團，從中央到地方，「林佳龍學者從政20年，成績單社會是看得見的」，可是從副市長到市長，侯友宜還沒有被檢驗過政績，只要讓侯友宜現出原形，跟林佳龍對比，「相信台灣人民的選擇」。

但看向侯友宜，也不得不承認有其優勢。除了是掌握行政資源的現任執政者，任內也多次獲得五星市長肯定，侯友宜的連任之路走來比外界想像的還要順遂許多。也因此，任由林佳龍怎麼樣叫陣，侯友宜都保持一貫的「泰然」，不斷的冷處理，讓選情激盪不出火花。

「他最好都不要回應我，一個一個都打到了一群人啊！」面對侯友宜的冷處理態度，林佳龍直言，侯友宜每逃避回應一個議題，就是打到背後代表的族群，長輩、年輕人；然後五股垃圾山、新泰塭仔圳，就打到了這些中小企業跟勞工，「他繼續這麼驕傲，他最後怎麼輸的都搞不清楚」。

談到「驕傲」，林佳龍直言，侯友宜的驕傲是出自於他的心虛，「因為他沒有真正做出什麼事情，可是得到的聲量卻非常的高」，如果侯友宜今天有做很多值得驕傲的事情，怎麼會怕正面交鋒？

「一交鋒之後，本尊出來說，哇，他是『假會』的嘛，自然他就不想跟我對。」林佳龍說，即便侯友宜再怎麼樣的逃避，但新北市選舉畢竟還是焦點，依舊是媒體關注焦點，選民在投票的時候也會看啊，「他就像冰山一樣，融化掉，這裡一塊掉、那裡一塊掉，最後整個就垮掉了」。

「能打敗侯友宜的是侯友宜。」林佳龍直言，有3個因素侯友宜會被他自己打敗，第一，執政12年，到底帶來什麼改變？不講台北，連桃園都比不贏了；第二，能不能承諾選上不要落跑，這個能夠迴避嗎？第三，從副市長到市長，做了12年，現在還要再4年，「你要做什麼？沒有願景啊，沒有那種首都圈的國土規劃政策願景」。