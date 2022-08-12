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南消二大隊中元普渡　防火宣導結合無人機祈求出勤平安

▲台南市消防局第二救災救護大隊，12日舉辦中元普渡儀式，由二大隊長丁春能主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第二救災救護大隊，12日舉辦中元普渡儀式，由二大隊長丁春能主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊，12日舉辦中元普渡儀式，在二大隊長丁春能率領下，共同祈求國泰民安、風調雨順。

第二大隊大隊長丁春能表示，中元祭祀具有雙重的意義，一是闡揚懷念祖先的孝道，一是發揚推已及人，樂善好施的義舉，這與消防三大任務內涵不謀而合，今日以鮮花敬果及豐盛供品款宴「好兄弟」，祈求同仁「出入平安、平安無災」。另藉由無人機科技救災，不僅可提升整體救災效能，更重要的是在火場應用中，提升第一線人員迅速執行任務，將無人機應用發揮最大效能。

▲台南市消防局第二救災救護大隊，12日舉辦中元普渡儀式，由二大隊長丁春能主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，消防局無人機隊成軍2年多來，於火災、山難及水域現場屢創佳績，提昇救災效率。因此，今年度再採購最新款美軍軍規級無人機M440並搭配熱顯像儀，藉由「上帝之眼」，科技救災新時代，讓消防人員未來能有效安全執行救災任務，而「守護市民朋友生命財產，保障消防人員救災安全」更是本局貫徹市長的施政理念。

市長黃偉哲表示，中元期間市民如果辦理或參與普渡活動。短期間大量焚燒紙錢，容易造成濃煙及污染物累積，不利空氣品質外還可能造成火災事故。也藉此呼籲民眾祭祀務必留意紙錢不飛揚、餘燼要撲滅。此外，住家裝設住宅用火災警報器尤為重要，正所謂：「有準備、有保庇」！

▲台南市消防局第二救災救護大隊，12日舉辦中元普渡儀式，由二大隊長丁春能主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二大隊為提升民眾防災觀念，適逢學童放暑假期間（農曆中元期間），近期將舉辦《消防知識學一夏，線上學習抽好禮》活動。民眾只要到活動網址答題，全部答對者截圖並留言，就有機會獲得消防寶寶、限量版POLO衫、文青咖啡杯等多項好禮！詳情請儘速至《台南市政府消防局第二救災救護大隊》FB粉絲專頁查詢。

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