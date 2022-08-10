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強化救災效能　南消辦水源供需平衡科學化訓練

▲台南市消防局第四大隊，為加強救災供水作戰能力，特別召集大隊部人員及各分隊幹部，於新化消防訓練場分2梯次進行強化水源供需平衡科學化訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊，為加強救災供水作戰能力，特別召集大隊部人員及各分隊幹部，於新化消防訓練場分2梯次進行強化水源供需平衡科學化訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊，為加強救災供水作戰能力，特別召集大隊部人員及各分隊幹部計40名，於新化消防訓練場分2梯次進行強化水源供需平衡科學化訓練，並進行實務情境測驗，考驗各級幹部水源供應及消防車操作技術。

▲台南市消防局第四大隊，為加強救災供水作戰能力，特別召集大隊部人員及各分隊幹部，於新化消防訓練場分2梯次進行強化水源供需平衡科學化訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次訓練大隊教官特別利用消防栓流量計，以流量數據化呈現出水量，並輔以科學計算公式解說消防水力學，運用於救災情境，並介紹消防栓標示、消防幫浦出水量到水帶摩擦損失及流量計算，設計各項實務情境操作，確保從消防栓到前線車輛間之送水流量無虞，靈活運用消防車操作及水線佈署，達到水源供需平衡，讓前線救災人員無後顧之憂；此外也假設突發斷水或車輛故障等緊急狀況因應，考驗同仁臨場應變能力。

▲台南市消防局第四大隊，為加強救災供水作戰能力，特別召集大隊部人員及各分隊幹部，於新化消防訓練場分2梯次進行強化水源供需平衡科學化訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四大隊大隊長蔡國保指出，火災搶救如同作戰，那水源如同作戰彈藥一樣，是救災最首要考量之要素，本大隊目前正進行轄區全面的消防栓流量測試，依據消防栓測得不同的流量進行綠、黃、紅的標示，輔助同仁於救災使用消防栓水源時能進行估算，進而確保前線救災水線不中斷。

▲台南市消防局第四大隊，為加強救災供水作戰能力，特別召集大隊部人員及各分隊幹部，於新化消防訓練場分2梯次進行強化水源供需平衡科學化訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防局在火災搶救整備上兢兢業業，全面要求所屬各幹部均要進行基礎的救災戰技訓練及抽測，透過落實的演訓及要求，讓南消打火兄弟救災能更有效率，展現本局用心守護府城市民安居樂業的決心。

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