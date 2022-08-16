小貨車國3自撞又遭追撞翻覆　駕駛昏迷卡變形車廂勇消急救命

記者陳崑福／屏東報導

一名男子駕駛自小貨車行經國道3號391.5公里處時自撞，又遭後方一台車輛猛烈撞擊，導致車頭及車門嚴重變形翻覆，屏東縣政府消防局獲報出動人車前往救護，將陷入昏迷的駕駛送醫搶救，後續由國道警察大隊釐清調查責任歸屬。

▲屏東縣政府消防局長治分隊國道救護 。（圖／民眾提供，下同）

屏東縣消防局長治分隊於8月13日晚間10時19分接獲勤務中心表示國道3號391.5公里處有車禍事故發生且有民眾受困車內亟需救援，接報後立即出動長治分隊救護車和消防車馳赴現場搶救。

救災人車抵達現場時發現有一小貨車側翻於國道上，小貨車因不明原因自撞，又遭後方車輛猛烈撞擊造成車頭及車門嚴重變形及側翻，小貨車駕駛昏迷受困於車內。

由於車頭及車門嚴重毀損無法開啟，分隊長李英詩評估現場無危險之虞後，立即指派搶救人員使用各式破壞器材將車頂破壞製造開口後，救護人員隨即進入車內，以頸圈將傷者頸椎保護後脫困車外(傷者男性，意識昏迷)，由長治救護車就近送往高雄醫院治療。

長治消防分隊呼籲國道車速快，應保持安全車距，避免疲勞駕駛，如有身體不適，應盡快移至路肩並請求協助；如遇車輛故障，應於車輛後方100公尺處放置車輛故障標誌，人員下車至安全處所，等待警方抵達，以保平安。