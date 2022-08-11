嘉藥國考提捷報　張仲翔獲消防高考榜首

▲嘉南藥理大學公共安全及消防系，於剛放榜的專技高等暨普通考試消防設備人員國家考試傳出捷報，校友張仲翔以榜首之姿考取消防設備師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學公共安全及消防系，於剛放榜的專技高等暨普通考試消防設備人員國家考試傳出捷報，3年前畢業的校友張仲翔以榜首之姿，考取全國錄取率僅10.03％的消防設備師，同時還有7位畢業及在校生考取消防設備士，如此豐碩的成績，代表著過去辛苦但紮實的教學訓練終於結出甜美果實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

專技高等暨普通考試消防設備人員國家考試，高考通過者稱為消防設備師，普考通過則為消防設備士。今年有586人報考消防設備師，只錄取30人，錄取率10.03％，而消防設備士報考2635人，及格人數246人，錄取率也僅16.11％，目前消防業務尚可由建築師、電機技師等暫代，未來依法規要求消防之設計、檢修等工作須由專職消防設備師(士)進行，通過國考者，不論是受雇於消防公司或自行開業都充滿機會。

考取消防設備師榜首的張仲翔表示，剛開始準備時也覺得法規長又難懂，感謝系上老師整合性教學及同儕間彼此激勵，讓他有更多動力去堅持目標，他也進一步指出，公共安全備受重視的趨勢下，特定工廠一定要消防會勘通過才能取得登記，再加上還有每半年的甲類申報等，消防設備師(士)含金量高，根本不怕沒工作。

嘉藥消防系系主任高清雲表示，台灣社會對公共安全及消防需求迫切，消防設備必須合格並正確使用，方可減少財物損害與人員傷亡。為協助學生考取專業證照，順利銜接職場，該系規劃相關課程及專業技能訓練，繼去年考取6位消防設備師(士)後，今年更下一城，除了證照數增加外，還拿下消防設備師榜首，這也顯示該系課程方向正確，堪稱是培育優秀技職消防公安專才的首選。