呼吸器恐致癌「124人死亡」　飛利浦市值狂掉！掌舵12年CEO換人

▲飛利浦執行長萬豪敦（左）將於今年10月離職，而新執行長將由雅各布斯（右）接任。（圖／翻攝自飛利浦官網）

記者葉睿涵／編譯

被旗下呼吸器可能有致癌風險所擾的醫療器械巨頭飛利浦，最近因大規模召回呼吸器，導致市值下跌了約150億歐元。該公司16日證實，已執掌12年的執行長萬豪敦（Frans van Houten）將於今年10月離職，而新執行長則由曾領導召回治療睡眠呼吸暫停醫療設備的雅各布斯（Roy Jakobs）接任。

據路透社報導，飛利浦執行長萬豪敦的第3屆任期本應在今年4月結束，該公司16日發布聲明指出，隨著目前「更換領導層的時機已成熟」，該公司決定，將於10月15日，讓負責「互聯醫療」（Connected Care）業務的雅各布斯（Roy Jakobs）接替萬豪敦的職務，成為新一任飛利浦執行長。

現年48歲的雅各布斯在2010年加入飛利浦，並於2020年初成為首席業務負責人，專門研究應對新冠疫情危機的方法，同時負責領導公司召回旗下治療睡眠呼吸暫停的醫療設備，因為相關醫材用於降噪的泡沫，在分解後吸入會有致癌風險。

據悉，相關設備已在全球範圍內造成124宗死亡案例，因此該公司在去年6月開始展開產品召回計劃，預計全球將有550萬台設備受影響。大規模召回呼吸器，讓飛利浦持續承壓，也導致其市值自2021年6月以來，下跌了約150億歐元。