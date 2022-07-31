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彩繪牆遭破壞影片曝！一生創作被毀　彩虹爺爺心痛：他是大壞蛋

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區彩虹眷村屢傳爭議，彩虹爺爺黃永阜妻子曾控訴與彩虹文創執行長魏匹仁有分潤糾紛，雙方合約在31日到期，但昨日彩虹眷村多處牆面卻遭多名男女塗漆覆蓋，致使黃永阜的創作遭到破壞，警方昨帶回涉案等14人，查出竟是魏匹仁帶領員工前往犯案；黃永阜今日得知畫作遭毀，寫下親筆信「一輩子的創作都被毀了，他（指魏）是壞人、大壞蛋」，感到相當心痛。

▲彩虹眷村遭彩虹文創執行長魏匹仁帶頭塗漆破壞。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲彩虹爺爺寫下親筆信表達心痛。（圖／民眾提供）

警方調查，昨日傍晚彩虹眷村內的6面彩繪牆面遭人破壞，以紅色、藍色、紫色等油漆覆蓋，循線帶回相關涉案人，發現是彩虹文創執行長魏匹仁（69歲）與員工等14人，全案警詢後，依毀損罪移送台中地檢署偵辦。

文化局表示，7月25日已發文通知彩虹文創業者，因8月份將進行加固工程，需要於期限前遷出並保持彩繪牆面現狀。彩虹文創業者於昨日陸續搬走財物後，疑似以油漆塗抹遮蓋現有彩繪牆面，文化局立即報警處理，目前彩虹村畫作的智慧財產權問題正在法院審理中，但無論如何，皆不應破壞彩虹眷村，對於此項行為市府已提告毀損，展現市府堅決捍衛文化建設與資產決心。

▲▼ 。（圖／台中市府提供）

▼彩虹眷村彩繪牆遭人以紅色、藍色、紫色等油漆覆蓋。（圖／台中市府提供）

▲▼ 。（圖／台中市府提供）

文化局指出，文化局即將於8月1日進行全面加固工程，預期工程近半年，屆時彩虹眷村將再亮麗現身。

彩虹爺爺黃永阜獲悉一生心血遭破壞，以親筆信表達痛心，他表示「今天聽到彩虹村的畫被魏匹仁帶頭塗掉，我很難過、很傷心，一輩子的創作都被他毀了，他是壞人、大壞蛋。」

據悉，魏丕仁堅稱，彩虹眷村的智慧產權屬於彩虹文創所有，而市府為了加固工程，要求業者遷出，而且搬遷時間短，不顧22名員工的生計，以塗漆方式，表達抗議。

即將100歲高齡的黃永阜（98歲）未受過正式美術教育，他從2008年間開始，因閒暇而拿著畫筆彩繪房舍與圍牆，以飽和的鮮豔色彩，繪出一個個生動逗趣的繽紛人物，經由網路熱烈討論而吸引人潮，使彩虹村成為台中市熱門景點，是近代素人藝術家代表之一，彩虹眷村經由網路熱烈討論吸引人潮，成為台中市熱名景點，也曾吸引外媒採訪。

▲▼ 。（圖／台中市府提供）

▲黃永阜是近代素人藝術家代表之一，有彩虹爺爺之稱。（圖／台中市府提供）

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