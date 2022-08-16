嘉邑行善團爆糾紛！前總幹事菜刀差點砍死執行長判刑3年定讞

▲嘉邑行善團日前爆發糾紛，前總幹事王貴禾差點砍死執行長，最高法院判刑定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

嘉義市嘉邑行善團2019年間爆發內部糾紛事件，前總幹事王貴禾因懷疑基金會執行長邱楹棟，對他的人事案搞鬼，懷恨在心。趁著行動不便的邱男獨自在辦公室時，持菜刀砍殺邱男頭部、身體，邱男血流如注，但王男行兇時突然回復理智停手，打電話自首。一審將王男判刑2年、二改判有期徒刑3年，全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。

根據臉書《嘉義市嘉邑行善團官網》，嘉義市嘉邑行善團1965年成立，前身為一群默默行善的人士，以「行善堂」名稱修補道路，之後由何明德等人加入，是一個以社會服務（造橋）、（補路）及慈善活動（施棺）、（貧困扶助）為宗旨的公益性團體。在沒有政府預算的支援下，至今已修築超過500座橋梁。善行被前總統馬英九譽為「不僅是台灣之光，更是世界奇蹟」。

不過行善團在2019年間爆發人事糾紛，當時的總幹事王貴禾（74歲），雖然從2013年起就擔任總幹事，但因對於行善團、基金會之運作，與當時的基金會執行長邱楹棟、理事長蔡萬華等人漸生嫌隙；王貴禾更在2019年9月間的臨時理監事會議後遭解聘。王男遭解聘後，認為是邱楹棟在背後搞鬼，心懷不滿。

當年10月9日下午3點多，王貴禾確認邱男一人在辦公室內時，持菜刀闖入，對下肢罹患小兒麻痺、行動不便的邱男一陣砍殺，邱男以手臂奮力阻擋；王男殺紅了眼，卻突然回神住手，主動拿出電話報警自首。邱男送醫後撿回一命，檢方認為王男行兇時大喊「看你這樣還會不會作怪」、「給你死、給你死」，因此依照「殺人未遂罪」對王男提起公訴，但建請法院依照自首規定減刑。

法院審理時，王貴禾否認具有殺人犯意，辯稱自己僅有傷害犯意；也說自己當時並未喊聲「給你死」。但一審法院根據被害人的供述以及所受傷勢，認定王男具有殺人故意；但考量他事後自首，也透過律師試圖和解，另外目前還在嘉邑行善團擔任志工，因此判刑2年。上訴二審後，台南高分院考量被害人請求加重刑度，因此改判有期徒刑3年。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。