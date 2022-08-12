辦公室藏2710萬！中油最貪執行長首開庭　爆瘦10公斤判若兩人

▲徐漢擔任中油煉製事業部執行長時意氣風發。（圖／翻攝自Facebook／台灣中油）

記者陳宏瑞／高雄報導

中油煉製事業部執行長徐漢涉嫌與業者過往甚密，收受賄賂，檢、廉專案小組今年1月在徐漢辦公室、住家查扣2710萬不明款項，訊後羈押禁見。檢方今年5月偵結，將徐漢、黃姓退休經理、以及劉姓白手套等人依貪污罪起訴。橋頭地方法院今（12）日召開準備程序庭，已羈押超過半年的徐漢出庭時身形削弱，至少瘦了10公斤，和擔任執行長時的意氣風發有天壤之別。

廉政署南部地區調查組及法務部調查局高雄市調查處接獲檢舉，指徐漢利用擔任執行長，有核定煉製事業部及所屬部門採購需求權限，涉嫌於2020年間辦理某採購案時，向業者收取賄款，作為違法護航業者得標的代價。

專案小組跟監發現劉姓白手套取得賄款前往徐漢辦公室，立即向法院聲請搜索票，1月26日前往中油大林煉油廠的煉製事業部等地點搜索，當場查扣現金2710萬，後來又在業者家中搜出180萬現金，全部的不明款項高達2890萬元，創下現場查扣現金的最高紀錄。

▲檢方查扣2710萬不明款項。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢察官偵訊後，將徐漢和劉姓業者涉犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪等罪嫌，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准，由於徐漢涉案情節重大，因此地院裁定徐漢延押2個月。而檢方經過4個多月的偵查，5月宣告全案偵結，將徐漢、黃姓退休經理、劉姓白手套等人依法起訴。

▲檢方查扣2710萬不明款項。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

橋頭地院今日首度召開準備程序庭，針對徐漢及3名被告廠商，所涉中油大林廠、桃園廠標案，涉案的黃姓廠商顧問，交付賄款的黃姓男子及65歲高姓男子3人都坦承犯行，並在庭上爭取免刑或判緩刑。

被羈押中的徐漢出庭時則對於部分索賄經過辯稱並不知情，也與廠商無對價關係，否認涉案，他也聲稱是涉案下屬以他的名義索賄，雖然事後有分別收取到下屬交付的賄款，但詢問對方，只得知收錢的目的只是廠商得標後，給予分紅的紅包。

法院對於檢方及徐漢在法庭上供述內容將進行後續審理，並將傳喚已列被告中油陳姓公關、張姓廠商、黃姓廠商到庭以釐清相關案情。