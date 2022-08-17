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大陸 大陸焦點 特派現場

媳剖腹產坐完月子秒離婚！　受夠惡婆婆：女人憑什麼一定要容忍

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸河北省一名女子剖腹產生下女嬰，結果疑似因此遭夫家排擠、嫌棄，於是她在坐完月子後立刻辦理離婚，還在網路分享自己去離婚登記的影片，表示自己遇到一個「挑事的婆婆」，「憑什麼作為女人的我一定要容忍」。

▲▼媳剖腹產坐完月子秒離婚。（圖／翻攝微博）

▲女子氣憤表示，生下的是女兒就遭到夫家嫌棄。（圖／翻攝微博）

《星視頻》報導，河北該名女子錄下自己剖腹產後在夫家的遭遇，以及坐完月子當天，帶著結婚證書前往婚姻登記處申辦離婚的影片，分享到社群媒體上，憤怒表示遇到一個挑事的婆婆，「憑什麼作為女人我一定要容忍、包容、看孩子、還要掙錢養家。」

女子說剖腹產生下的是女兒，夫家家裡只有80歲的祖母不嫌棄，坐月子期間天天來伺候，「剖腹產真不是我矯情，真的動不了。」

雖然婆婆愛找麻煩，如果有老公護著還好，但女子心痛表示就怕老公還躲麻煩。她說為什麼有些婆婆在媳婦生孩子前都好好的，「生了孩子就不一樣了」，「現在還有重男輕女嗎」？

網友紛紛留言，「這種必須離婚呀」、「婚前看不清的人，月子一般還是可以看清了」、「我婆婆也是這德行，一輩子不會原諒她」、「離得棒，最看不慣重男輕女的人。」也有人說到其中一個重點，「生不了男的，是由於男方沒提供Y染色體，不是女方的錯。」

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