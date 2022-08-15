「從房租到坐月子」全AA！　老公月丟5千：有育嬰補助很夠了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻哀怨透露，婚後所有開銷都和老公各負擔一半，不論房租、喜宴費用還是日常用品，沒想到連月子中心的錢都要AA制，氣得她回娘家坐月子；不僅如此，原本先生承諾會幫忙顧小孩，如今完全是個甩手掌櫃，每個月只肯拿出5000元，還不負責任地說「有育嬰補助津貼很足夠了。」

女網友在「匿名2公社」苦笑說，看到有人在討論AA制，忍不住分享他們夫妻的模式，「我們房租一半，電費、網路、第四台、水費也各半，生活用品誰買誰付，錢都各自存。我懷孕後開始討論結婚的事，婚紗照、喜宴AA我都可以接受，但我媽說要收聘金6萬，老公竟也要我出一半，我表明不想後，兩人就開始吵架了。」

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後來，原po產後想住月子中心，結果22萬的費用也要AA制，氣得她回娘家請母親幫忙，「還沒生之前，他說會幫忙照顧小孩，後來只會說上班累，小孩費用現在1個月給我5000元，說我有育嬰補助津貼很足夠，等我出去工作，保姆的錢再一人一半。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xframe）

面對極致的AA制，她不禁心酸直呼，「我都不知道結這個婚生孩子到底為了什麼？好像小孩是我一個人的，奉勸千萬不要找那種什麼都要AA的男人，我現在真後悔。」

對此，網友們紛紛回應，「傻眼！極無責任感的男人」、「很誇張分這麼清楚，聘金說要AA時就該斷尾逃生了」、「這種爛咖送我都覺得佔位置，夫妻之間還算成這樣，他以為自己是會計師」、「勸妳快離開吧」、「這種男人還留著生利息嗎」、「這種AA真的太離譜了」、「懷胎十月的辛苦怎麼不也AA一下」。

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