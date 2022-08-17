沙地變綠洲！寧夏工人鋪「草方格」治沙　竟將沙漠推後20公里

記者蔡儀潔／寧夏報導

一個羊蹄印踩下去，會沙化多少土地？答案是1平方公尺。在大陸寧夏，過度放牧是導致土地沙化的主因之一，當地民眾和政府上世紀起便致力於治沙，將一片不毛之地變成塞上綠洲，將沙漠向後推了20多公里。職工張學雲回憶起1993年來到沙地的場景，直呼「發生了翻天覆地的變化」。

▲在毛烏素沙地每年有1億噸黃沙傾入黃河。（圖／記者蔡儀潔攝）

「一年一場風，從春刮到冬。天上無飛鳥，地上無寸草」一句在寧夏流傳的順口溜，道盡了黃沙帶給百姓帶來的苦楚。實際上，濫墾、濫牧、濫採...這些都是導致土地沙化的原因，在毛烏素沙地每年有1億噸黃沙傾入黃河，相當於每1分鐘，就有7輛20噸載重卡車的黃沙倒入黃河。

▲治沙工人在鋪草方格。（圖／記者蔡儀潔攝）

中國大陸作為全球土地荒漠化最嚴重的國家之一，長期致力於生態修復。記者日前實際前往毛烏素沙地西南側的白芨灘保護區，印入眼簾的是遠方連綿不絕的黃沙，中間是工人們鋪好「草方格」，近處則是已經生長出的耐旱植物。

▲▼ 草方格能起到「固沙」作用。（圖／記者蔡儀潔攝）

首先，治沙工人會用鐵鏟將乾草壓入沙地中，上方留出約三分之一的麥草，以草方格「管住沙」；在雨季時，工人們在方格中間撒播草籽、灌木種子，麥草吸水後能為植物提供水源和養分，在迎風坡、丘間低地則種上檸條、花棒、沙拐棗等耐旱灌木；採取滴灌節水技術，精準灌溉植物。

▲張學雲參與治沙已經接近30年了。（圖／記者蔡儀潔攝）

職工張學雲向《東森新媒體ETtoday》介紹，每個治沙工人每天都要完成500個「1X1公尺」的草方格，他們還在此基礎上，探索了「1＋4」精準技術，即草方格固定流沙，雨季撒播草籽、穴播灌木種子、營養袋苗造林、春秋植苗造林四項技術互為補充。

張學雲透露，自己1993年便來到白芨灘治沙，當時這裡是寸草不生，不通路不通水，吃飯時要「躲」在外套內，不然飯裡都是沙；7、8月雨水多時，別人在家躲雨，他們則是要衝進雨中種草。

他接著介紹道，治沙需要反覆鞏固作業成果，因為一場大風沙襲來，就有可能將種好的草方格掩埋覆蓋，如今接近30年的治沙工作，自己見證了沙地翻天覆地的變化。

白芨灘保護區管理局副局長魏蒙亦回憶起治沙艱辛，例如清晨4時許起床，5時開始勞作，夏天時正午地表溫度超過40攝氏度，等到下午4時天氣涼快點再繼續工作，晚上7、8時才收工，晚上就地搭帳篷睡覺。

據魏蒙介紹，如今每年平均造林20000畝，將沙漠向後推了20多公里，治理面積超過30萬畝。另外，以王有德為核心的骨幹進行改革，當中包括鼓勵職工「內部創業」，以承包方式引水拉沙造田。

▲一些草方格中間的植物已經生長出來。（圖／記者蔡儀潔攝）

以張學雲為例，他一年種1萬個草方格，栽植1萬株樹苗，治沙100畝，治沙收入為1萬元（人民幣，約新台幣4.4萬元，同時靠承包林場的經果林和苗圃，另外再有額外收入。從以前「治沙越治越窮」，到現在以綠化公司、研學教育等多種經營反哺治沙。

魏蒙表示，白芨灘保護區的沙地基本已經治理完了，目前特地保留了2萬畝沙地用以研究；保護區主要工作是發展沙產業，例如在沙地種韭菜、蘑菇、甘草、果林等。

▼ 寧夏治沙實現了人進沙退。（圖／記者蔡儀潔攝）