　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

貧瘠戈壁變「金沙灘」　留守婦女成直播主：現在老公都怕我

▲▼ 山海情。（圖／翻攝自豆瓣電影）

▲由黃軒、熱依扎等名演員主演的《山海情》在大陸收穫不少好評。（圖／翻攝自豆瓣電影）

記者蔡儀潔／寧夏報導

2021年大陸最火熱的電視劇《山海情》播出後，寧夏閩寧鎮「易地搬遷」的故事備受討論，當地搭上「電商」熱潮後再帶動居民收入。居民馬燕透露，10年前一家人住在深山，靠丈夫不到2000元（人民幣，下同，約新台幣9000元）生活，然而自己從不識字的家庭婦女，如今成為月入4000元（月新台幣1.8萬元）的職業女性，「以前不敢和老公大聲說話，現在是說話老公都怕我呢！」

▲▼ 寧夏,閩寧鎮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 居民過去生活的黃土戈壁和如今的閩寧鎮。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 寧夏,閩寧鎮。（圖／記者蔡儀潔攝）

黃土地上建城鎮

兄弟三個人只有一條褲子，父親為了一頭驢、兩隻羊等物資賣掉女兒，《山海情》濃縮展示了過去生活在黃土大地的民眾有多窮。

上世紀90年代，受「移民吊莊」政策帶動，生活在「寧夏貧瘠甲天下」的西海固民眾走出戈壁開墾，在福建（簡稱「閩」）的支援，逐漸形成閩寧區，2001年成立了閩寧鎮。

▲▼ 寧夏,閩寧鎮。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲福建援寧幹部、閩寧鎮副鎮長李輝欽。（圖／記者蔡儀潔攝）

乾沙灘變「金沙灘」

福建援寧幹部、閩寧鎮副鎮長李輝欽向《東森新媒體ETtoday》表示，當地有5大產業，分別是特色養殖、特色種植、勞務、光伏服務，文化旅遊及商貿物流，「初期當地群眾年人均可支配收入只有500元，現在達到1萬6089元，足足增長了33倍。」

閩寧鎮2019年從脫貧攻堅轉為「鄉村振興」，透過電商和文旅結合帶動發展，在民宿方面更是引進「台灣理念」，目前仍在規劃當中。

不過俄烏戰爭爆發後，俄羅斯業務佔80%的富貴蘭公司業績僅剩20%，人力從300人銳減至80人，目前主要靠國內市場支撐，而200多位被遣散的員工，則是安排至其他公司培訓轉換。

▲▼ 寧夏,閩寧鎮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲正在直播的馬燕 。（圖／記者蔡儀潔攝）

深山搬到平原

拿著寧夏特產枸杞、在直播鏡頭前侃侃而談，30歲的馬燕是「電商扶貧車間」的客服主管，曾經的她住在「導航都找不到」的深山內，丈夫外出務工月薪約1000多元（約新台幣4400元），土房子遇大雨還有可能坍塌。

馬燕2012年跟著易地扶貧走出大山，3個小孩能夠在家門口上學，不會識字的她跟著孩子一起認字；2019年她走出家門，成為一名職業女性，如今月薪約4000元，「我一個人收入就夠我們娘倆（母子）花了。」

▲▼ 寧夏,閩寧鎮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲正在分揀包裝商品的女工 。（圖／記者蔡儀潔攝）

像馬燕這樣的女性在電商車間內有不少，這裡是寧夏少有的「純女性」團隊，主要招納文化水平不高的「留守婦女」，大大提高女性地位。

負責人徐美佳表示，大多數女員工最初都是貧困戶，之後在這個車間從零學起，包括識字、學講普通話、從寫自己的名字開始學寫字等；不進行機械化，用手工帶動就業。

「我們一開始看到外人會躲起來，覺得羞得慌。」馬燕笑說，不過如今大家都很有自信，家庭地位亦有所提高，「以前不敢和老公大聲說話，現在是說話老公都怕我呢！」

►地表最實用的收納箱！999元買3個，5蓋可開＋滑輪超方便

ET快訊
台版柬埔寨詐騙！南部最大賣淫集團破獲　控制23女單日進帳百萬
宜蘭親子民宿浴室「玻璃門爆裂」！3女童全身是血　老闆娘喊不知
快訊／雨區擴大上班注意！　5縣市大雨
手感火燙！轟404英尺陽春砲　張育成生涯百安Ｍ9
可能雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨
美股勁揚535點！美7月通膨降溫　台積電ADR漲近4%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

貧瘠戈壁變「金沙灘」　留守婦女成直播主：現在老公都怕我

「夏立言率團訪陸是正常交流」　國台辦反批：惡意炒作十分荒謬

解放軍對台演習是警告！　宋忠平：不是讓台灣斷水斷電

飛彈穿台只是開端？　大陸國防部喊話：台灣當局必須做出正確選擇

「一廂情願、罔顧事實」　陸委會嚴正抗議「中共對台白皮書聲明」

陸企74.8億收購英國鋰礦公司　布局鋰資源上下游一體化策略

裴洛西質疑反應過大　陸外交部：美方嚴重挑釁一次，中方必鬥爭一次

堅決反對！大陸狠批「美推晶片法案」：搞限制脫鉤只會損人害己

快訊／解放軍宣布：軍演「成功完成各項任務」　常態組織戰備警巡

東部戰區首投入「動車」演練後送傷員　改造車廂供重症監護及手術

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

貨櫃車撞陸橋45度傾斜　一旁騎士淡定等紅燈！

休旅車國1開啟自動駕駛　追撞工程防撞車...釀2傷

女兒教拍抖音攝影運鏡 爸爸被嫌惱羞喊：恰北北

阿公拿剪刀想把破褲變短褲　孫女炸高八度尖叫躲偷襲！

貧瘠戈壁變「金沙灘」　留守婦女成直播主：現在老公都怕我

「夏立言率團訪陸是正常交流」　國台辦反批：惡意炒作十分荒謬

解放軍對台演習是警告！　宋忠平：不是讓台灣斷水斷電

飛彈穿台只是開端？　大陸國防部喊話：台灣當局必須做出正確選擇

「一廂情願、罔顧事實」　陸委會嚴正抗議「中共對台白皮書聲明」

陸企74.8億收購英國鋰礦公司　布局鋰資源上下游一體化策略

裴洛西質疑反應過大　陸外交部：美方嚴重挑釁一次，中方必鬥爭一次

堅決反對！大陸狠批「美推晶片法案」：搞限制脫鉤只會損人害己

快訊／解放軍宣布：軍演「成功完成各項任務」　常態組織戰備警巡

東部戰區首投入「動車」演練後送傷員　改造車廂供重症監護及手術

快訊／大雷雨轟2縣市　一級淹水警戒

去年運價偏高的英國　下周最大港佛列斯多罷工8天恐嚴重衝擊供應鏈

鴻海Q2三率三升、美7月CPI 8.5%低於預期　財經HOT 5一次看

直擊「戲劇一哥」謝承均現蹤百貨公司！　美食街放風覓食

台版柬埔寨詐騙！南部最大賣淫集團破獲　控制23女單日進帳百萬

夏日必備香氛沐浴品！歐舒丹桂花還能去角質、艾瑪絲全身都能用

高雄港與台中港分別迎來聖文森與立陶宛貴賓　見證我現代港口樣貌

愛裝堅強…其實「超需要人照顧」星座！雙子哭了：快樂很表面

美式披薩「達美樂」進軍義大利挑戰　7年後倒光

快訊／雨區擴大上班注意！　5縣市大雨

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

大陸熱門新聞

泳水木心塞滿人肉甜甜圈！他嚇：人多到看不到水

解放軍宣布：軍演成功完成各項任務　常態組織戰備警巡

戈壁變「金沙灘」！三孩媽成直播主

陸軍演目的是警告　宋忠平：不是讓台灣斷水斷電

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

阿嬤1個月換20男友　約會全去「水果店」玄機曝光

網紅開箱「行李箱盲盒」引熱議

飛彈穿台只是開端？　陸國防部：台灣當局必須做出正確選擇

陸學者：雷根號穿越台海概率低

死魚曝屍廣東海灘！網推論解放軍演習　陸官媒澄清

陸公布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書：一國兩制實現和平統一

史上最慘皇帝！登基不到3時辰就亡國

兩大媽躺馬路睡覺　被汽車輾過頭

夏立言訪陸遭批　國台辦：來交流很正常

更多熱門

相關新聞

零售業上半年戰報出爐　東森購物網上半年EPS 8.5元居電商獲利王

零售業上半年戰報出爐　東森購物網上半年EPS 8.5元居電商獲利王

零售業半年報陸續出爐，在國內疫情衝擊趨緩，大眾消費生活已有結構性轉變下，實體通路超商、百貨上半年獲利回歸正成長軌道，而電商雙雄富邦媒、東森購物網獲利創高，其中東森購物網以整合線上、線下通路，每股大賺8.5元，首度超越富邦媒的7.59元，躍居國內電商獲利王；法人分析指出，線上零售產業在疫情下受益於新型態的產業變革，開啟新的獲利契機，可望成為優質的投資題材。

東森、momo上半年獲利狠甩PChome

東森、momo上半年獲利狠甩PChome

王令麟戰略成功　東森購物網躍升電商獲利龍頭

王令麟戰略成功　東森購物網躍升電商獲利龍頭

東森直消電商　全新商模「商店通」

東森直消電商　全新商模「商店通」

買iPad Pro選「官網還是電商」？果粉幫解答

買iPad Pro選「官網還是電商」？果粉幫解答

關鍵字：

寧夏寧夏經濟閩寧鎮山海情電商

讀者迴響

熱門新聞

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

4少年報警喊「60人互砍」！下場慘了

「超強運4星座」8月旺到爆！財運、桃花擋不住

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

B2廁所聽見女孩哭聲　2教官見恐怖1幕急撤退

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

恐雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

《柯南》作者證實結局5年前就畫好

輿論爆了！蔡英文「對幹」台大　臉書火速被灌爆

騎士民權大橋自撞亡　噴飛畫面曝

長髮女現身公司普渡！胸前粉色八字網看傻

戶頭驚見入帳8千！他樂喊：原來雲端發票真有大獎

曾奪奧運示範項目金牌！女將知老公不倫表妹心碎

颱風米雷將生成　明有望雙颱共舞

更多

最夯影音

更多
印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格
《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面