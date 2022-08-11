貧瘠戈壁變「金沙灘」　留守婦女成直播主：現在老公都怕我

▲由黃軒、熱依扎等名演員主演的《山海情》在大陸收穫不少好評。（圖／翻攝自豆瓣電影）

記者蔡儀潔／寧夏報導

2021年大陸最火熱的電視劇《山海情》播出後，寧夏閩寧鎮「易地搬遷」的故事備受討論，當地搭上「電商」熱潮後再帶動居民收入。居民馬燕透露，10年前一家人住在深山，靠丈夫不到2000元（人民幣，下同，約新台幣9000元）生活，然而自己從不識字的家庭婦女，如今成為月入4000元（月新台幣1.8萬元）的職業女性，「以前不敢和老公大聲說話，現在是說話老公都怕我呢！」

▲▼ 居民過去生活的黃土戈壁和如今的閩寧鎮。（圖／記者蔡儀潔攝）

黃土地上建城鎮

兄弟三個人只有一條褲子，父親為了一頭驢、兩隻羊等物資賣掉女兒，《山海情》濃縮展示了過去生活在黃土大地的民眾有多窮。

上世紀90年代，受「移民吊莊」政策帶動，生活在「寧夏貧瘠甲天下」的西海固民眾走出戈壁開墾，在福建（簡稱「閩」）的支援，逐漸形成閩寧區，2001年成立了閩寧鎮。

▲福建援寧幹部、閩寧鎮副鎮長李輝欽。（圖／記者蔡儀潔攝）

乾沙灘變「金沙灘」

福建援寧幹部、閩寧鎮副鎮長李輝欽向《東森新媒體ETtoday》表示，當地有5大產業，分別是特色養殖、特色種植、勞務、光伏服務，文化旅遊及商貿物流，「初期當地群眾年人均可支配收入只有500元，現在達到1萬6089元，足足增長了33倍。」

閩寧鎮2019年從脫貧攻堅轉為「鄉村振興」，透過電商和文旅結合帶動發展，在民宿方面更是引進「台灣理念」，目前仍在規劃當中。

不過俄烏戰爭爆發後，俄羅斯業務佔80%的富貴蘭公司業績僅剩20%，人力從300人銳減至80人，目前主要靠國內市場支撐，而200多位被遣散的員工，則是安排至其他公司培訓轉換。

▲正在直播的馬燕 。（圖／記者蔡儀潔攝）

深山搬到平原

拿著寧夏特產枸杞、在直播鏡頭前侃侃而談，30歲的馬燕是「電商扶貧車間」的客服主管，曾經的她住在「導航都找不到」的深山內，丈夫外出務工月薪約1000多元（約新台幣4400元），土房子遇大雨還有可能坍塌。

馬燕2012年跟著易地扶貧走出大山，3個小孩能夠在家門口上學，不會識字的她跟著孩子一起認字；2019年她走出家門，成為一名職業女性，如今月薪約4000元，「我一個人收入就夠我們娘倆（母子）花了。」

▲正在分揀包裝商品的女工 。（圖／記者蔡儀潔攝）

像馬燕這樣的女性在電商車間內有不少，這裡是寧夏少有的「純女性」團隊，主要招納文化水平不高的「留守婦女」，大大提高女性地位。

負責人徐美佳表示，大多數女員工最初都是貧困戶，之後在這個車間從零學起，包括識字、學講普通話、從寫自己的名字開始學寫字等；不進行機械化，用手工帶動就業。

「我們一開始看到外人會躲起來，覺得羞得慌。」馬燕笑說，不過如今大家都很有自信，家庭地位亦有所提高，「以前不敢和老公大聲說話，現在是說話老公都怕我呢！」