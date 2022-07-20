　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸再爆「黑死病」新案例！鼠疫現蹤寧夏　45歲牧民感染

▲引發鼠疫的「鼠疫桿菌」（Yersinia Pestis）病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲銀川市確診1例輸入性鼠疫病例。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

寧夏回族自治區衛生健康委員會7月19日晚間發布通報稱，銀川市確診1例輸入性鼠疫病例。據悉，鼠疫是一種古老的傳染病，由鼠疫耶爾辛氏菌引起，潛伏期一般為1至6天，個別病例可達8至9天。歷史上，鼠疫出現過三次世界範圍內大流行，曾經被稱為「黑死病」，造成人類生命健康嚴重損失。

據《第一財經》報導，通報顯示，7月19日，寧夏醫科大學總醫院確診1例鼠疫（腺鼠疫）病例，患者劉某某，男，45歲，住內蒙古自治區鄂爾多斯市鄂托克前旗上海廟牧場，職業為牧民。7月12日9時左右，患者自覺發熱、乏力、意識不清、水樣便腹瀉，自內蒙古返回銀川，就診於銀川市第三人民醫院，7月13日11時左右，就診於自治區第四人民醫院，7月14日就診於寧夏醫科大學總醫院，7月19日診斷為疑似鼠疫病例，當日確診為鼠疫病例。

按照自治區鼠疫控制應急預案要求，寧夏回族自治區人民政府已啟動四級應急響應，相關地區和單位已按照有關法律法規規定，全面啟動應急處置工作機制，對涉疫區域和人員采取了嚴格的分類管控措施，各項處置工作正在有序推進。

鼠疫潛伏期一般為1至6天，個別病例可達8至9天。感染鼠疫菌以後，臨床可表現為腺鼠疫、肺鼠疫及敗血型鼠疫等類型。腺鼠疫最為常見，通常表現為發熱和局部淋巴結腫大，治癒率高。肺鼠疫常表現為高熱、咳嗽、胸悶、呼吸困難、咳血，由於起病急，病情進展快，如得不到及時治療，病死率高。敗血型鼠疫症狀也較為嚴重，預後較差。

鼠疫是自然疫源性疾病，攜帶鼠疫菌的宿主動物主要是鼠、旱獺等齧齒類動物，主要通過病媒生物傳播、接觸傳播和飛沫傳播。

中國大陸建國前鼠疫疫情也非常嚴重，之後政府高度重視鼠疫防控工作，發病數明顯下降，至80年代平均每年報告約20例病例，90年代，大陸南方鼠疫疫情曾出現過短暫上升，自2010年以來每年僅有零星病例報告。

據統計，自2019年以來，截至目前，大陸全國發現的鼠疫病例累計11例，出現的死亡病例累計4例，梳理這些報告的鼠疫病例，主要集中在寧夏回族自治區、蒙古自治區這兩個省份。

2019年，大陸鼠疫報告發病5例，死亡1人，其中至少有4例發現於內蒙古自治區，肺鼠疫病例和腺鼠疫病例皆出現。

2020年，大陸鼠疫報告發病4例、死亡3人（其中1例為2019年報告病例），其中出現的2例死亡病例發生於內蒙古自治區。

2021年，大陸鼠疫報告發病1例，該病例於當年8月17日收治於寧夏醫科大學總醫院，該患者為寧夏回族自治區石嘴山市平羅縣寶豐鎮人，2020年6月與其丈夫受雇於鄂托克旗阿爾巴斯蘇木阿如布拉格嘎查牧民家從事放牧工作。

大陸疾病控制預防中心日前曾在公眾號上表示，鼠疫臨床上可以使用多種有效抗生素進行治療。病人如果能夠早期就診，並得到規範有效治療，治癒率非常高。可疑接觸者也可通過預防性服藥而避免發病。

預防中心也曾提醒稱，外出旅遊時盡量減少和野生動物接觸，不去逗玩健康狀況不明的旱獺，做好防蚤叮咬，通過使用驅避劑、減少軀體暴露，避免被蚤叮咬，不私自捕獵、食用野生動物。

►「兒童顯微鏡」太有趣！暑假拯救爸媽的好物特價了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►劉品言也愛穿的「未來褲」買二送二！莫蘭迪色美爆

ET快訊
潤泰集團被南山人壽拖累？　潤泰全、潤泰新雙雙跌停
台女星被瞞「試鏡日本AV女優」真的選中了！ 一聽月收入：要去
路人情侶驚喊「好大的土狗！」　阿母帶牠低頭快閃：差點害人吵架
快訊／《全明星4》完整名單曝光！翁滋曼確定參戰
陳時中突遇萬華抗議民眾！　她見「1畫面」轟：雙面人
戴口罩無意義！　他揭疫情1現況「剩台灣再戴」：快解禁
台灣恐飆「高溫39°C↑」破紀錄！　這4天熱到對人體有害
鬼門要開了！10禁忌曝　好兄弟都選這2處約會
李鴻淵拜拜畫面曝！　雙手持香虔誠鞠躬拜太子爺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸再爆「黑死病」新案例！鼠疫現蹤寧夏　45歲牧民感染

郎咸平傳「永遠離開上海」移居香港　98歲母封城時等嘸核酸報告過世

「九二共識」第3集證明有文件記錄　國台辦：民進黨刻意誤導

「驗瓜師」月入13萬！他3秒挑一顆西瓜　曝「3訣竅」保證甜

正妹記者輕生「陸網仍不放過」！評論刷一排謾罵：自殺博關注

陸2021各省民眾年均薪資曝光！　北京非私營單位年薪85.62萬元登頂

浙江台灣周杭州舉行　龍明彪：台商台企「做大做強」選項不變

老婆睡過頭忘接下班　人夫淋雨崩潰大哭向岳母告狀一句話露本性

刺青壯漢拉女孩辮子拖進酒吧廁所　目擊者傻眼合力踹門救人

富士康大舉招攬大學生　試用期起薪最高超6萬

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

3類人「口罩鬆綁」！　即日起騎機車可免戴罩

大陸再爆「黑死病」新案例！鼠疫現蹤寧夏　45歲牧民感染

郎咸平傳「永遠離開上海」移居香港　98歲母封城時等嘸核酸報告過世

「九二共識」第3集證明有文件記錄　國台辦：民進黨刻意誤導

「驗瓜師」月入13萬！他3秒挑一顆西瓜　曝「3訣竅」保證甜

正妹記者輕生「陸網仍不放過」！評論刷一排謾罵：自殺博關注

陸2021各省民眾年均薪資曝光！　北京非私營單位年薪85.62萬元登頂

浙江台灣周杭州舉行　龍明彪：台商台企「做大做強」選項不變

老婆睡過頭忘接下班　人夫淋雨崩潰大哭向岳母告狀一句話露本性

刺青壯漢拉女孩辮子拖進酒吧廁所　目擊者傻眼合力踹門救人

富士康大舉招攬大學生　試用期起薪最高超6萬

防疫險救了這家人！違反居隔遭罰30萬　3人確診理賠金一次繳清

男星拍戲突心臟病發！　驚喜回歸八點檔網嗨：這下好看了

LIVE／散步當運動免戴口罩惹議　王必勝最新說明

斷軌雲宵飛車卡空中10分鐘！20遊客驚喊：芭比Q了　麗寶這樣說

陳其邁愛裸睡！陳建仁驚看他上空　過程曝光：有內褲

摺疊新機、智慧手錶都來了！三星發表會8／10登場　五大新品值得期待

外籍船員能好好休息了！　漁業署設29處盥洗室、14間祈禱室

克里米亞劇本重演！　白宮曝：俄羅斯準備併吞烏克蘭領土

美工刀隨機割頸！宜蘭男犯案原因曝　「毫無悔意」檢請求重判

全中運賽事近尾聲！雙北43金大贏家　花蓮黃國倫泳池勇奪3金1銅

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

大陸熱門新聞

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

粗心媽開了30公里　驚見小孩「國道上追車」

正妹記者輕生陸網仍不放過！評論刷一排酸爆

以為充氣娃　撈上岸竟是活生生女子

老婆睡過頭忘接下班人 夫淋雨崩潰大哭向岳母告狀一句話露本性

刺青壯漢拉女孩辮子拖進酒吧廁所 目擊者傻眼合力踹門救人

3歲女「一眼認出爸爸雕像」含淚擁抱　媽揭感人故事

小學女遭國中男拉巷弄性侵！震撼畫面曝

游錫堃出訪捷克　國台辦回應

「大叔好！」25歲男像42歲　

菜刀拍蒜就斷！張小泉：5年內斷刀免費換

裴洛西計畫8月訪台　國台辦回應

富士康大舉招攬大學生　試用期起薪最高超6萬

郎咸平傳「永遠離開上海」移居香港 98歲母封城時等嘸核酸報告過世

更多熱門

相關新聞

675年謎團揭曉！ 新研究曝黑死病源頭在中亞

675年謎團揭曉！ 新研究曝黑死病源頭在中亞

紀錄最早的黑死病死亡病例於1346年記載，這個在14世紀中期肆虐歐洲等地的恐怖世紀傳染病，源頭一直是個謎團，不過近日《自然》（Nature）期刊發布的最新研究指出，研究人員經過DNA分析，在吉爾吉斯的天山山脈山腳處發現了黑死病的源頭。

西安「出血熱＋新冠」雙病毒夾擊 吃草莓染疫、封區謠言全城瘋傳

西安「出血熱＋新冠」雙病毒夾擊 吃草莓染疫、封區謠言全城瘋傳

寧夏爆鼠疫確診！啟動四級應急響應

寧夏爆鼠疫確診！啟動四級應急響應

俄軍疫後入境中國　將聯合軍演

俄軍疫後入境中國　將聯合軍演

追求「加零」對當地居民的壓力！

追求「加零」對當地居民的壓力！

關鍵字：

寧夏鼠疫黑死病

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

桃竹苗限定！16隻布偶貓、英短開放認養

詹雅雯手術失血過多一度昏迷！冒3顆血管瘤「隨時會死」

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

快訊／統一、統一超重訊！確定收購家樂福「成交金額290億元」

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面