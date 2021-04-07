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13歲少年偷手機「要870元才還」　失主真的給！結局感動網友

記者黃翊婷／綜合報導

近日有一段「13歲少年偷手機」的影片在大陸網友之間瘋傳，失主雪姓女子答應給少年人民幣200元（約新台幣870元）換回手機，實際見面之後才發現，原來對方是她6年前幫助過的孩子，「那個孩子很瘦小，臉上有傷，不知道家在哪裡，也不知道父母為什麼不管他」，最後還是心軟給了錢，希望少年能改過自新，別再偷竊。

13歲少年偷手機「給870元才還」，女失主真的給了。（圖／翻攝自微博／沸點視頻）

▲少年偷竊的過程全被監視器拍下。（圖／翻攝自微博／沸點視頻）

根據《沸點視頻》、《光明網》報導，雪女平時會在寧夏回族自治區固原市某商場擺攤賣書，2日下午4時許發現留在攤位上充電的手機不見了，趕忙調閱監視器畫面追查，原來是被一名少年拿走了，她試著撥打電話，但都無人接聽，直到隔日凌晨0時許才終於接通，「我告訴他，手機不值錢，但裡面存著很多訊息，希望他能還給我。」

最後兩人約定以人民幣200元為代價，在路邊一手交錢一手交手機。雪女與丈夫一同前往碰面地點，迎面而來的少年卻衣著單薄、凍到發抖，再仔細一看，眼前的少年竟然是她6年前幫助過的孩子，「6年前我在一家醫院外面的公車站，看到孩子睡在公車站的椅子上，當時還給他買了一些吃的和衣服。」

雪女忍不住好奇，便提出自己的疑問，少年才支支吾吾承認接受過幫助，並表明不知道手機的主人就是她。雪女坦言，最後她還是心軟給了少年錢，「我教育他，這不是贖金，是給他的生活費，以後不能再去偷了」，接著還回家拿了一些厚衣服給少年，「那個孩子很瘦小，臉上有傷，不知道家在哪裡，也不知道父母為什麼不管他」。

這段暖心的故事在網路上傳開後，意外掀起網友熱議，甚至有商家願意自掏腰包送上人民幣5000元的獎金（約新台幣2.1萬元）。對此，雪女低調表示，「沒必要獎勵我，我也沒做什麼，遇上可憐的孩子誰都會同情的，主要希望這孩子有人管教就好，要不然長大後肯定得走歪路，一個孩子就毀了。」

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