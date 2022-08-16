員警小吃店違紀飲酒染疫造成破口　監察院糾正基隆市警察局

▲2名員警到銀河小吃店用餐後染疫，監察院糾正基隆市警察局。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院16日表示，基隆市警察局2名員警到「銀河小吃店」深夜飲宴，違反警察風紀與勤務紀律，嚴重影響警譽，監察委員陳景峻、郭文東提案糾正基隆市警察局，並要求內政部警政署及基隆市政府督促所屬檢討改善。

監察院內政及族群委員會16日通過陳景峻、郭文東的提案，糾正基隆市警察局，並且要求內政部警政署及基隆市政府督促所屬檢討改善。

監察院透過新聞稿說明，媒體報導，基隆市警察局2名員警違反紀律，在今年3月下旬的深夜到「銀河小吃店」與女子飲酒，感染新冠肺炎後擴大傳染給同仁，導致市警局4個分局多名員警相繼確診，影響警力調派。

監委調查發現，基隆市警察局第一分局偵查隊小隊長汪俊麒在3月21日晚間勤中不假外出，邀約第二分局偵查隊隊長林學志與疑似流動陪侍女子至「銀河小吃店」深夜飲宴到3月22日凌晨3時許，違反警察風紀與勤務紀律，嚴重影響警譽。

監委還說，汪俊麒、林學志2人在3月的勤務有多次異常狀況，所屬分局都未能確實掌握，顯見機關內部管理鬆散，單位主管未能落實管控所屬勤務，督察單位也沒發揮功能，基隆市警察局有督導不周的重大疏失。

調查報告指出，汪俊麒、林學志在3月25日確診，林學志不知染疫出席基隆市警察局刑事人員表揚餐會，形成疫情傳播鏈，截至4月15日為止，基隆市警察局各單位合計25人確診，其中12人與林學志有關。

調查報告建議，疫情期間如何維持警力正常運作，避免影響治安，實在不容輕忽，監察院請內政部警政署以本案為鑑，督促各警察機關持續規劃精進各項防疫作為，以降低群聚染疫的風險與影響。

調查報告也說，基隆市警察局應該針對轄內類此出入顧客複雜的小吃店，會商基隆市政府產業發展處共同研議，是否要提列為「風紀誘因場所」或「特定場所」，加強查察防範風紀事件。