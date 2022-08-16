　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

員警小吃店違紀飲酒染疫造成破口　監察院糾正基隆市警察局

▲▼基隆警到銀河小吃店用餐後染疫，被外界一度認為源頭就是員警帶2名「女陪侍」前往消費。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2名員警到銀河小吃店用餐後染疫，監察院糾正基隆市警察局。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者林銘翰／台北報導

監察院16日表示，基隆市警察局2名員警到「銀河小吃店」深夜飲宴，違反警察風紀與勤務紀律，嚴重影響警譽，監察委員陳景峻、郭文東提案糾正基隆市警察局，並要求內政部警政署及基隆市政府督促所屬檢討改善。

監察院內政及族群委員會16日通過陳景峻、郭文東的提案，糾正基隆市警察局，並且要求內政部警政署及基隆市政府督促所屬檢討改善。

監察院透過新聞稿說明，媒體報導，基隆市警察局2名員警違反紀律，在今年3月下旬的深夜到「銀河小吃店」與女子飲酒，感染新冠肺炎後擴大傳染給同仁，導致市警局4個分局多名員警相繼確診，影響警力調派。

監委調查發現，基隆市警察局第一分局偵查隊小隊長汪俊麒在3月21日晚間勤中不假外出，邀約第二分局偵查隊隊長林學志與疑似流動陪侍女子至「銀河小吃店」深夜飲宴到3月22日凌晨3時許，違反警察風紀與勤務紀律，嚴重影響警譽。

監委還說，汪俊麒、林學志2人在3月的勤務有多次異常狀況，所屬分局都未能確實掌握，顯見機關內部管理鬆散，單位主管未能落實管控所屬勤務，督察單位也沒發揮功能，基隆市警察局有督導不周的重大疏失。

調查報告指出，汪俊麒、林學志在3月25日確診，林學志不知染疫出席基隆市警察局刑事人員表揚餐會，形成疫情傳播鏈，截至4月15日為止，基隆市警察局各單位合計25人確診，其中12人與林學志有關。

調查報告建議，疫情期間如何維持警力正常運作，避免影響治安，實在不容輕忽，監察院請內政部警政署以本案為鑑，督促各警察機關持續規劃精進各項防疫作為，以降低群聚染疫的風險與影響。

調查報告也說，基隆市警察局應該針對轄內類此出入顧客複雜的小吃店，會商基隆市政府產業發展處共同研議，是否要提列為「風紀誘因場所」或「特定場所」，加強查察防範風紀事件。

►爽玩日月潭！瑞居渡假飯店1泊1食、升等4人房才2680元

ET快訊
快訊／女童脫口「阿嬤一直躲在冰箱」　警上門驚見遺體冰藏5年
彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨
快訊／600萬東瀛戰神失控！撞上計程車毀容
全台粉絲來加油！「最美里長候選人」羞合照　爆紅後更想做一件事
「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉
張善政公布競選團隊陣容　他一看名單直搖頭：差不多掰了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張善政公布競選團隊陣容　他一看名單直搖頭：差不多掰了

台灣民意／論文門大失血！蔡英文滿意度重挫7%　20-24歲流失近2成

「還我乾淨家園自救會」遭提告　許百芳：司法手段我們不畏懼

戰神出手！黃國昌爆國民黨政要炒地皮　18天賺上億還沒財產申報

快訊／藍委曝僅1人員負責柬埔寨業務　外交部澄清：5月已成立救援小組

快訊／少一半！今17架次共機擾台　10架逾越海峽中線

桃園就是我家！前進眷村固票　張善政：我不是過客

交頭接耳互動多！柯文哲「閃躲失敗」被馬英九拍肩　郝龍斌站一旁微尷尬

責任來了就一肩扛起！　鄭運鵬：參選是延續鄭文燦8年黃金成績

夏立言訪陸！郝龍斌喊話：行程應公開　「有必要反映對台軍演」

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

51歲古天樂遭酸「臉僵成蠟像」　砸17.6億拍科幻片「票房差嘆氣」

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

張善政公布競選團隊陣容　他一看名單直搖頭：差不多掰了

台灣民意／論文門大失血！蔡英文滿意度重挫7%　20-24歲流失近2成

「還我乾淨家園自救會」遭提告　許百芳：司法手段我們不畏懼

戰神出手！黃國昌爆國民黨政要炒地皮　18天賺上億還沒財產申報

快訊／藍委曝僅1人員負責柬埔寨業務　外交部澄清：5月已成立救援小組

快訊／少一半！今17架次共機擾台　10架逾越海峽中線

桃園就是我家！前進眷村固票　張善政：我不是過客

交頭接耳互動多！柯文哲「閃躲失敗」被馬英九拍肩　郝龍斌站一旁微尷尬

責任來了就一肩扛起！　鄭運鵬：參選是延續鄭文燦8年黃金成績

夏立言訪陸！郝龍斌喊話：行程應公開　「有必要反映對台軍演」

力挺「牆哥」　快艇主帥：沃爾是最棒補強！

搭上魔鬼鞦韆！男300公尺高「瞬間墜落」消失　影片曝光網嚇傻

紅牌罰出！利物浦30億新援怒了頭槌　對手直接倒地

開車遇危險事件「女性反應比男更快」！英研究：還較不信任自駕

快訊／國小女童脫口「阿嬤一直躲在冰箱」　警上門驚見遺體冰藏5年

瘦不下來？5個「日常小習慣」，幫你提升瘦身效率

高雄男「連續砸店打人」無視保護令　家屬崩潰：更嚴重才肯處理嗎

韓劇《美男堂》原作點擊破百萬！算命咖啡館顛覆結局　小說在台出版

卡達世足迎百萬球迷　監視器如天羅地網待命維安

10勝曾是一場夢「想爽的」　黃子鵬感謝隊友：太愛他們了

小船遭座頭鯨跳起重擊　船頭被撞狂搖晃險翻覆

政治熱門新聞

于北辰被笑又發火了　「陸軍司令部居然出來打臉我？」

網紅Bump營救遭詐豬仔控政府刁難　外交部還原過程

警察機場舉牌阻飛柬埔寨　柯文哲轟「國家怎會這樣處理問題」

黃國昌曬論文又引學歷大戰　賴品妤「被燒到」百字開嗆：關你屁事

桃園選情「打回五五波」　他2點分析：張善政只會更辛苦

張善政公布競選團隊陣容　他一看名單直搖頭：差不多掰了

「要處理高嘉瑜有難度」　王浩宇嘆：她背後有很大很大的人

控考生作弊立委施壓校方給成績　教授怒：難道X黨不想選市長了？

國小畢業2年變碩士！南投縣議長：不會做辯駁

何勝豐論文爆抄襲！連謝辭都一樣網看傻

赴柬埔寨會當地官員「被喊卡」　洪孟楷：「一中政策」有礙救援

戰神出手！黃國昌爆國民黨政要炒地皮　18天賺上億還沒財產申報

快訊／歷史共業有解了？　陳時中明公布「大巨蛋政策方針」

綠質疑論文雙標　藍：尊重各大學

更多熱門

相關新聞

短期補習班變形違法經營　監院糾正教育部

短期補習班變形違法經營　監院糾正教育部

監察委員蔡崇義16日表示，課後照顧中心（安親班）、幼兒園及實驗機構的設置標準各自不同，教育部長期遷就短期補習班違反經營其他業務的事實，讓短期補習班脫法成為變形金剛，加上台北市政府教育局稽查不力且流於形式，因此監察院通過糾正教育部及台北市政府教育局。

狼師性騷校方要求不調查　監院糾正教育局

狼師性騷校方要求不調查　監院糾正教育局

台中25人被騙到柬埔寨！僅6人返國

台中25人被騙到柬埔寨！僅6人返國

包庇安置機構性侵　監院糾正台東縣社會處

包庇安置機構性侵　監院糾正台東縣社會處

「兒童遊戲場檢驗大塞車」　4監委提案糾正衛福部

「兒童遊戲場檢驗大塞車」　4監委提案糾正衛福部

關鍵字：

陳景峻郭文東糾正監察院基隆市政府警察局銀河小吃店

讀者迴響

熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

24歲男成豬仔傳訊：不要來！疑器官遭摘遺體照僅頸以上

柬緬泰幕後首腦爆是「女藝人老公」！背景超黑

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

打工仍有接電話！她「族語問候兒子」　對方卻沉默了

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

快訊／陳若儀突PO「緊握林志穎手」病床照！

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

老公被爆是柬埔寨詐騙黑手！「知名偶像劇女星」2特徵曝光

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

身障男遭拐柬埔寨「慘被割腎凌虐」！大失血丟棄路邊

網軍氾濫　蝦皮禁賣「帶風向」商品

柬埔寨最新詐騙　在台成立公司「員工旅遊帶去」

最後一家「古早傳說」熄燈！1500萬傢俱開放選購　連魚都可認養

女大生全裸墜樓！男同學爆認了推人

更多

最夯影音

更多
帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻
搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面