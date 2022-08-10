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修法考量不周釀「兒童遊戲場檢驗大塞車」　4監委提案糾正衛福部

▲監委蕭自佑、王幼玲、范巽綠。（圖／記者蘇晏男攝）

▲監委蕭自佑、王幼玲、范巽綠10日召開記者會，說明糾正衛福部事由。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

監察院10日表示，衛福部修正「兒童遊戲場安全管理規範」未做好政策影響評估，導致2021年爆發全國兒童遊戲場（遊具）檢驗大塞車，完工後無法使用，因此調查的監委王幼玲、趙永清、范巽綠、蕭自佑提案糾正衛福部。

監委指出，上述規範規定，兒童遊戲場設施開放使用前，應取得11家檢驗機構（截至今年4/25）所開立的具有認證標誌的合格檢驗報告，並陳報給主管機關備查；而這11家檢驗機構，為財團法人全國認證基金會（簡稱TAF）核發CNS 17020或ISO/IEC 17020認證證書的檢驗機構。此外，原先該法規定相關單位應於3年內完成備查手續，然因遊戲場數量較多的幼兒園、學校及公園難限期完成，所以2021年修正延長6年。

監委調查發現，教育部為符合規定，109年向行政院爭取補助改善經費21億，用於公私立國小，而國教署另編6億元預算補助幼兒園；但砸27億元改善兒童遊戲場，並核定1814校、2886家幼兒園，卻因陸續有檢驗機構被停權，導致檢驗量能不足，有些遊具一等就等待半年以上不能使用。另營建署所屬公園部分，到今年2月止，完成檢驗比率才50.4％。

監委指出，兒童遊具若在規定的112年1月24日前未通過檢驗，將面臨拆除或無法使用的局面。對於衛福部表示修法過程共召開11次會議，監委在調查報告中則直言，衛福部未做好政策影響評估及宣導，疏於考量市場檢驗量能，以及管理單位能否於期限內完成備查的執行能力，貿然強制實施，導致110年爆發全國兒童遊戲場（遊具）檢驗塞車之亂，引發廣到民怨，因此提案糾正衛福部。

監察也說，調查台北市立兒童新樂園「共融旋轉盤」檢驗不合格面臨報廢拆除時發現，檢驗標準認定不一、法規未與時俱進、檢驗機構擔心停權而限縮解釋等複合式因素所引發出來的連鎖效應，衛福部未事前預防，以致爭議蔓延擴大，嚴重影響兒童遊戲權益。

「兒童遊戲場安全風險管理，應建立在嚴格的科學數據分析所訂定的國家標準基礎上，並取其衡平性。」調查監委表示，目前在國內兒童遊戲場受傷的統計數據不精確，未建立資料庫；國內早已引進國外新式（含共融）遊具多年，法規卻未與時俱進滾動式檢討，導致許多具有創意、親近大自然、挑戰、冒險性的遊具遭到扼殺，有違聯合國兒童權利公約保障兒童遊戲權，以兒童最佳利益為優先考量的宗旨，相關權責機關允應確實檢討改善並積極處理。

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