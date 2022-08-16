短期補習班違法經營成變形金剛　監院糾正教育部、台北市教育局

▲短期補習班脫法成為變形金剛，監察院糾正教育部、台北市政府教育局。（圖／監察委員蔡崇義提供）



記者林銘翰／台北報導

監察委員蔡崇義16日表示，課後照顧中心（安親班）、幼兒園及實驗機構的設置標準各自不同，教育部長期遷就短期補習班違反經營其他業務的事實，讓短期補習班脫法成為變形金剛，加上台北市政府教育局稽查不力且流於形式，因此監察院通過糾正教育部及台北市政府教育局。

監察委員蔡崇義、王幼玲、張菊芳下午召開記者會指出，全國110學年度國小學童計有119萬1317人，國中學生則有58萬6914人，課後照顧安親需求學童眾多，卻僅有787間合法課後照顧中心，家長轉而將子女送往短期補習班協助照顧。

蔡崇義再指，根據教育部統計，現行招收12歲以下學生的補習班，計有1萬147家，占全國總家數1萬7391家的58.3%，且依據衛福部提供2018年至2020年兒少遭補習班老師不當對待的兒少保護通報件數，分別為28件、197件及238件，有逐漸增加的趨勢。

蔡崇義說，不當對待的樣態以身體、精神、性及其他等不當對待為最多，在在凸顯政府機關有必要加強對短期補習班收托兒童的監督管理。

蔡崇義指出，補習班不得經營非短期補習教育的機構或業務，但是實務上以「短期補習班」、實際涉嫌違法經營課後照顧中心（安親班）、幼兒園、實驗機構者比比皆是，業者選擇規範較寬鬆的短期補習班立案，導致短期補習班品質良莠不齊，缺乏兒少保護保障及政府有效監督。

蔡崇義批評，教育部遷就短期補習班違反經營其他業務的事實，並且曲解兒童權利公約兒童最佳利益的意旨，變相讓業者脫法，也造成地方政府在稽查、認定短期補習班違法經營非短期補習班業務的困擾。

蔡崇義表示，各地方政府對短期補習班稽查不力，流於形式，例如台北市有短期補習班從2016年起，就違規經營幼兒園遭地方政府裁處，監察院在今年3月會同地方政府再度稽查時，該短期補習班不但持續違法經營幼兒園，而且已經逐年擴大為全國連鎖大型短期補習機構。

蔡崇義說，該補習班違法將房屋隔成好幾間教室，申請短期補習班、幼兒園、課後照顧安親班及實驗教育等機構名義，讓學生在數個機構間游走移動，規避管理法令，置學童就學安全於不顧等情，凸顯台北市政府教育局對短期補習班的稽查不力，而且流於形式，核有疏失。

蔡崇義強調，因應少子女化及家庭型態多元變遷，提供兒少一個安全、健康且優質的生長環境，已經成為國家的重要思考方向與施政方針。

張菊芳受訪時表示，各地方政府的稽查不能流於形式，必須實質落實才能查出違法經營的業者，由於短期補習班的相關法規比較寬鬆，造成很多業者選擇較為寬鬆的要件，但是往往已經脫離相關機關的監督。