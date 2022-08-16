狼師性騷校方要求填寫「不調查同意書」　監察院糾正桃園市教育局

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察委員葉大華16日表示，桃園市某私立中學未具輔導專業的江姓教師，在擔任輔導教師期間性騷擾多名學生，桃園市政府教育局未善盡督導之責，讓該校違法要求被害學生家長填寫「不調查同意書」，導致中止對受害學生的調查程序，侵害受害學生權益，因此監察院通過糾正。

監察委員葉大華、紀惠容上午召開記者會說明，桃園市某私立高中附設國中部的江姓教師性騷擾多名學生，桃園市政府教育局未善盡督導之責，讓該校進用未具輔導專業的江姓教師，案發後又放任學校要求被害學生家長填寫「不調查同意書」、未落實執行性平會決議，提供錯誤指導資訊。

葉大華指出，江姓數學教師未具輔導教師資格，卻違法兼任輔導老師多年，他在2015年藉由輔導甲生的名義，對甲生有擁抱、親吻、觸碰胸部等性騷擾的行為，甲生在事後曾經告訴該校的3名教師，但是3名老師皆以不知道、甲生沒說過或是不復記憶，否認知情不報，導致案件未獲處理。

葉大華說，江姓教師在2018年7月辦理退休，甲生在同年8月提出申訴，清查後發現江姓教師對多名學生有性騷擾的違失行為，經桃園地院認定江姓教師性騷擾屬實、判處有期徒刑8個月，並且判決該校應負連帶損害賠償40萬元。

調查報告表示，被害的甲生透過通訊軟體私下聯繫發現，江姓教師曾經對12名學生疑有性騷擾等不當行為，然此該校卻違法要求12名被害學生家長填寫「不調查同意書」，導致學校事後清查只有5名受害學生，並且僅對其中2位進行完整調查，其他多位受害學生未依法完整調查處理。

調查報告也指出，案件經過學校性別平等教育委員會通過調查報告，建議學校應對甲生心理輔導、江姓教師應對甲生道歉，以及學校應該加強對學生辦理性別平等教育宣導等，但是該校從未落實執行性平會的建議事項，也沒有依照家長的期待，優先提供被害學生輔導資源。

葉大華批評，江姓教師從2010年8月起應聘為數學科專任教師，但是依據《學生輔導法》的規定，輔導教師應具專業資格，該校卻讓江姓教師違法兼任輔導教師多年，而且沒有任何處置，導致讓學生陷於被害風險當中。

葉大華也說，桃園市政府教育局未督促該校確實執行性平會調查報告建議事項，甚至在處理其他女學生被害案件的過程，竟然提供錯誤指導資訊，沒有要求學校依職權調查所得資料進行事實認定，導致該校中止對受害學生的調查程序。

紀惠容受訪時表示，這個案件有太多錯誤認知，包括私校自以為置外於《性侵害犯罪防治法》、認為不用通報處理，以及學校長期忽略專業教師不夠，很多機關或學校都有這樣的想法，就是沒有檢舉人就不調查，其實機關或學校都可以作為檢舉人，而且應該要馬上啟動調查。

紀惠容批評，江姓教師長期不合格，他的專業界線、倫理都有問題，但是校方與桃園市教育局都嚴重放任，希望能夠透過這個案件引以為鑒，《性侵害犯罪防治法》真的要被落實，尤其是學校不可以背叛學生，這是監察院非常期待的事情。