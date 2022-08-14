台中25人被騙到柬埔寨！僅6人返國　囚禁點隨時在變營救困難

▲桃園機場航警局人員進行防詐宣導，呼籲民眾海外打工要小心詐騙。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台灣人遭誘騙到柬埔寨囚虐案引起社會矚目，不少年輕人被高薪吸引前往，才發現是一場騙局遭到毒打、性侵、強摘器官。台中市警局統計，至9日為止受理25案共25人，共15位男性、10位女性，年齡則介於10多歲到50歲區間，其中有2名受害者年齡還未滿20歲，整體以20多歲年輕人最多，目前有6人已返國。

警方表示，刑事局組成專案小組偵辦，剩餘19人雖然掌握概略位置，不過受害民眾隨時可能被轉移位置難以掌握。原先25案受害者出境與被囚禁位置分散各地，18人至柬埔寨(西港7人、金邊3人、七星海1人、7人不詳)、7人至泰國(落地後轉至緬甸苗瓦迪)。

▲台中市警察局表示，截至9日已受理25案共25人，其中6人已返國。（圖／記者許權毅拍攝）



台中受理受害者25人中，有15位男性、10位女性，年齡分布則為未滿20歲2人、20至30歲14人、30至40歲7人、40至50歲2人，以20至30歲年輕人最多。

台中警方函請外交部及配合刑事警察局（國際科）協處，轄區分局與刑大組成專案小組共同偵辦，先針對國內招募集團找出源頭查緝到案。