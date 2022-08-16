僅一外交人員處理柬埔寨救助！　洪孟楷爆：辛苦到臉傷至今沒復原

▲航警局人員在桃園機場進行防詐騙宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷15日以國會外交名義前往柬埔寨，盼能協助救援當地受詐台灣人，首場與官員、台商的座談會稍早已結束，洪孟楷透露，據了解，駐胡志明辦事處處理詐騙救援問題，目前只有一位年約30歲的女姓外交人員負責辦理急難救助，「她辛苦到臉上受傷後一直無法復原，已經擴散到蜂窩性組織炎」。

洪孟楷說，今日上午與約40位在地企業共同與會，大家都很關注近期詐騙、人蛇案件，柬埔寨台商會長就痛陳，這樣的詐騙案件其實之前就已有關切，而更早在近一個月前就以亞洲台商總會正式公函向政府陳情，希望有關單位能給予外館足夠經費與人力，才能處理人道救援、避免造成國際問題。

然而，如今一個月過去，政府沒有增加人力，讓外館人員獨自面對，很難想像這樣的業務量竟然是這樣處理。洪孟楷認為，這麼重要且國內關注的重要議題，當然應該要專案人力、增加員額、快速因應。雖然柬國是一中政策，但該做、能做、應做的還是要做。

洪孟楷指出，他已經正式與鄭正鈐、吳斯懷共同承諾，回台後立即提出立法院全院提案，最快速度要求外交部、內政部警政署等調配人力，不能讓外館同仁孤軍奮戰。其他包括外館行政流程的繁瑣，包括一個公文跑了兩個月仍無下文，他們也特別要求，應該有單一窗口協助柬埔寨的國人聯繫，而國內跨部會的溝通應該是政府部門要負責的，絕不能把行政的官僚怠惰變成公文回應拖延的藉口。

另外，洪孟楷指出，他也正式要求才剛上任一個多月的駐胡志明市辦事處處長能夠簡化行政sop，這些相關問題，不是第一件、也不會是最後一件，建立簡化流程，才能協助解決可能問題。

最後。洪孟楷強調，沒有人會希望台灣鄉親在柬國受到非法的對待，但在地也直言，「不可能的高薪工作、絕對就是騙局！」從電信詐騙、網賭（線上博弈）、到現在人蛇犯罪，都是利用高薪誘惑，成年人要為自己行為負責，就不該受到誘惑前往。