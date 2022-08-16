她夜衝燈塔爆胎卡堤岸　2海巡摸黑救援！5千人幫求嘉獎

記者黃翊婷／綜合報導

一名來自高雄的女網友日前在臉書PO文感謝2名海巡署隊員，她提到，13日和朋友夜衝台南七股國聖燈塔看星星，沒想到回程時爆胎，手機也收不到訊號，正在苦惱時，幸好2名路過的海巡署隊員二話不說立即出手相救，她和朋友才能平安到家，「真的很感謝你們！」

▲原PO的車子爆胎。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，13日晚上10點30分左右，她與朋友相約到台南七股國聖燈塔看星星，回程時車子不慎爆胎，剛好卡在堤岸邊的小路，由於時間已經很晚了，加上事故地點很偏僻，路很小條又很暗，手機也收不到訊號，讓她十分苦惱。

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▼▲2名海巡署隊員幫原PO更換備胎。

就在這個時候，有2名海巡署隊員路過，他們得知原PO的車子爆胎，二話不說馬上下車拿出工具，幫忙更換備胎。原PO感動地說，多虧有2名海巡署隊員協助，她和朋友才能平安到家，「沒有你們，我與朋友真的不知道該如何是好，真的很感謝你們！」

文章公開之後，吸引超過5800名網友按讚，大家紛紛留言希望有關單位找出這2名海巡署隊員並予以嘉獎，「真的很優秀」、「親民海巡」、「好棒」、「感謝海巡人員」、「推一個好心」。也有熱心網友提醒原PO最好在車上準備一些修車用品，以備不時之需；對此，原PO表示，對於自己沒有危機意識這一點，她也感到很抱歉，以後會多加注意，事後已請父親教導如何在車子爆胎後更換備胎，「讓海巡隊員麻煩了。」