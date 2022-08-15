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求婚送Jaguar被女友嗆「為何不買賓士」　網笑翻：她只知道PUMA

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在臉書PO文聲稱，想給交往4年的女友一個驚喜，特地從嘉義開車到台南，帶她去挑一台Jaguar（捷豹），沒想到卻被嗆「為什麼不去買賓士」，兩人因此大吵一架，原本計畫好的求婚也瞬間泡湯，「為了這個要跟我分手，嗯，滾吧。」文章公開之後掀起網友熱議，並紛紛留言開玩笑道，「她只知道PUMA」、「別亂放生，好人一生平安」、「在她眼裡可能只有雙B才是成功的象徵吧」。

▲Jaguar E-Pace小改款試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲原PO想買一台Jaguar送給女友。圖為Jaguar E-Pace小改款。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，除了自己經營事業之外，平時也會投資股票，所以累積了一些積蓄，和女友交往時並沒有特意表現出財務狀況，不過，特定節日他都會送禮物，每次約會也是他請客，女友可能多少知道一點，「想想交往4年了，該是論及婚嫁的時候，所以就開始計畫求婚」。

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原PO說，雖然房子還有房貸要還，但至少已經有房有車了，考量到女友沒有車，因此想送一台車當求婚的驚喜禮物，「她最喜歡的動物是豹，我從嘉義特地開到台南，假裝跟她說要去展間吹冷氣，其實是想帶她去挑一台Jaguar」，結果女友從頭臭臉到尾，還一直批評，讓他和業務很尷尬。

▲553萬起！賓士「旗艦電動車」EQS台灣預售開跑　5月正式上市。（圖／記者張慶輝攝）

▲原PO的女友認為買車應該買賓士。圖為賓士旗艦電動車EQS。

原PO表示，後來離開展間，他忍不住詢問原因，女友竟然回嗆他有這種閒錢之前為何都沒說，「還問我為什麼不去買賓士，Jaguar她聽都沒聽過，更不用說她的朋友怎麼可能會知道，這樣很丟臉」，兩人為此大吵一架，甚至鬧分手，「老實說我有這筆錢說不說是我的事，為了這個要跟我分手，嗯，滾吧。」

文章公開之後掀起網友熱議，雖然有不少人覺得這是一篇創作文，但大多數人還是忍不住調侃，如果是真的，那女方的行為的確有點誇張，「她只知道PUMA」、「別亂放生，好人一生平安」、「在她眼裡可能只有雙B才是成功的象徵吧」、「只認識賓士也太特殊」、「人家要的是女人的豹，卡地亞（Cartier，法國的奢華珠寶、鐘錶製造商）」。

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