「雙手合十」是擊掌符號？眾人疑惑狂喊+1　網秒推翻理論打臉

▲有人認為手機內建雙手合十的符號是擊掌的意思。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者鄭文晴／綜合報導

在通訊發達的時代，人人幾乎都習慣以傳訊息的方式維繫感情，同時搭配一系列表情符號，來凸顯自己當下的情緒。近日有網友在臉書發文詢問，一個手機內建雙手合十的符號，他一直以為是用來表達感謝，但網路上有人直言：「老子TMD是擊掌符號，再把我拿來超渡誦經試試看」，引起熱烈討論。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，附圖中有著手機內建「雙手合十」的符號，並搭配「老子TMD是擊掌符號，再把我拿來超渡誦經試試看」，讓他疑惑詢問「我以為是感謝符號」，不少網友同樣疑惑表示+1，想知道到底真正的意思是什麼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多網友直接拿出手機打字，「誦經、超渡、感謝、拜託、感恩」都會跑出雙手合十的圖案，且「擊掌圖案應該是直的不是橫的」，還有人專門去搜尋表情符號百科，「符號的正確名稱是『Folded Hands』，也就是『雙手合十』，多用來表示祈禱、感謝、請求」，直接推翻原圖網友的理論。

對於意外收穫新知，不少人感謝表示「社會很險惡，連網路也不例外，要多看、多聽、多判斷」、「執著是苦，回頭是岸」、「原來是這個意思，感謝提醒，謝謝」、「長知識了」、「感恩師父、讚嘆師父。」