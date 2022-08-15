姪女作業「沙＋魚部」創出新台灣字　全網朝聖讚：邏輯正確

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友日前在臉書PO文分享姪女的作業，題目要求「將動物部首加上不同的字寫出來」，孩子前4題都寫對，但從第5題「犬部＋句」開始通通都寫錯，讓她忍不住笑稱，「很直觀。」文章公開之後吸引將近4000名網友按讚，大家紛紛笑稱孩子邏輯正確、字很工整，「人才」、「情況逐漸失控」、「好像有什麼不對，但想想又好像沒什麼不對」、「新台灣字」。

▲原PO姪女的作業獲得許多網友讚賞有創意。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」貼出姪女的作業，笑稱孩子的想法真的很直觀。只見題目要求，「將動物部首加上不同的字，會變成什麼動物？先寫出來，再連到適合的圖片」，前4題包含合＋鳥部、甲＋鳥部、牙＋鳥部、我＋鳥部，孩子都能依序寫出答案為鴿、鴨、鴉、鵝。

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但從第5題開始，犬部＋句、犬部＋良、犬部＋師、京＋魚部、沙＋魚部，孩子仍繼續套用「公式」，直接把部首和字左右合併，寫出5個創意字詞。文章公開之後，笑翻將近4000名網友，大家紛紛留言開玩笑，「看來上面是猜對的」、「邏輯正確」、「人才」、「情況逐漸失控」、「好像有什麼不對，但想想又好像沒什麼不對」、「新台灣字」、「幾百年後說不定會成為異體字」、「題目沒有錯，動物大集合，一堆遠古時期我們沒看過的，都跑出來了、「『沙魚』戳到笑點」、「看完我差點忘記怎麼寫這些字」。

也有不少網友大讚孩子很可愛、有創意，而且字跡非常工整，「我們要找出孩子的優點，我覺得她字寫得很漂亮」；甚至有熱心網友建議，家長可以多觀察孩子的行為，並從旁協助培養興趣，或許會對未來發展很有幫助，例如原PO的姪女喜歡按規矩來辦事，推測個性比較一板一眼，將來或許很適合做會計、審計這方面的工作。