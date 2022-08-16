逃出柬埔寨！IG網美84字爆反詐組織「拒救台人」真相：發瘋似罵我

▲網美皮皮被救出柬埔寨後曾到立院現身說法，希望不要有更多人受害，為社會盡一份力。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

日前美國非營利組織「全球反詐騙組織」（GASO）公告指出，拒絕受理前往柬埔寨的台灣跟馬來西亞人，引起媒體大肆報導，甚至引發部分質疑真實性。對此被救出柬埔寨的網美在IG限動上談論此事，原來是擔保她出來的大陸人一直牽扯政治色彩，最後發瘋似的罵他髒話、踢群。

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▲全球反詐組織日前曾公告拒救台灣人跟馬來西亞人。（圖／翻攝臉書）

全球反詐騙組織6日在臉書用簡體字表示，如果以前沒有宣導，那就算了，但現在台灣政府已經非常努力宣導，警察、媒體也費盡心思，如果還有很多人要抱持著「我去試試」的心態，老實說就是侮辱國家跟浪費資源，「說真的...我們為什麼還要幫助這些人？」

全球反詐騙組織透露，有些人被解救後連消息都不回，還埋怨「為什麼叫車要等1個小時？」有一次，有受害者臨時被解救出來，半夜找不到車，竟反過來痛罵他們，「有時我們也是很無奈」。不過目前該則貼文已經刪除。

▲曾被騙到柬埔寨的IG網美限動談論拒救台人一事。（圖／翻攝IG）

對此逃出柬埔寨的網紅在限動上發文談論此事，透露「什麼救完人就對對方不理不採，那些擔保我出來的大陸人一直說政治色彩，說台灣是大陸的，逼我唱大陸國歌，一直挑釁我，『不是我不感謝，是一有說台獨，他們就發瘋似的罵我髒話國罵、踢群。』」

她也在另一篇限動指出，真正做事的都是低調的人，像是YT bump跟GASO 反詐騙組織的馬來西亞成員，都是不想曝光默默在救援，而不是高調曝光、自己自以為英雄。「說想救，其實連救援幫助都沒有，我都沒感受到忘恩負義，如果有救到，我怎麼可能會忘說什麼東西？！」