台妹「被拐去柬埔寨」到成功脫逃！親睹凌虐全過程　不做要賠50萬

▲金邊國際機場。示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

近來「柬埔寨淘金」悲劇頻傳，許多人不敵高薪誘惑，赴柬埔寨、緬甸打拚，卻慘遭囚禁虐待，甚至人間蒸發。曾是受害者、現投入救援行列的羽棠，就娓娓道來被誘騙到當地，最後幸運逃脫的驚險全過程。

羽棠在三立節目《驚爆新聞線》中提到，今年4月期間，她在臉書收到訊息，對方先是閒聊，後來又講到國外打工的機會，像是遊戲客服、線上博弈、荷官等，後來又招待來回機票，於是她便踏上了這條看似前程似錦的恐怖之路。

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羽棠透露，到西港後就有老闆來挑選員工，看來的人是否合適公司，「例如智力正不正常，打字速度快不快，選好後又換車，直接載我們到園區。」

一到園區，對方開宗明義宣布，他們就是要做詐騙的，她回憶道，「工作環境像科技園區，辦公室裡擺很多台電腦，那時我們有3人，有表明不想做詐騙，結果對方說不想做就得付賠付金，每個人1萬7000美金（約台幣50萬9889元）。」

▲遭騙「豬仔」慘被虐待。（圖／好棒Bump授權）

當時3人回到房後，立刻討論要如何跟老闆開口，表明還沒簽約，想要離開的念頭；怎料，隔天老闆一聽，就暴怒毆打其中1人的頭，連身體也打，甚至出動電擊棒。

羽棠直言，「感覺像是在殺雞儆猴，打他給我們兩個看，讓我們心生恐懼不敢離開，但我看完之後，逃跑的慾望更大了，後來我拿到網路卡，便開始在網上找離開的方法，那時剛好看到一篇文章，也是從那邊逃離的人，他們是聯絡當地的省長，所以我就試了這個方法。」

然而，像羽棠這樣幸運逃離的人並不多，她表示，「時間點也是一個問題，在那邊越久，手機可能會被沒收，或是當有人對外聯繫，想逃跑被發現後，內部就會整個大清算，不管你有沒有逃跑的念頭，手機都會被拿走。」

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