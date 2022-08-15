騙一票台人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」滿地血慘死

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著柬埔寨詐騙內幕公諸於世，各種慘絕人寰的手段和煉獄般生活，讓眾人不寒而慄。已退休的資深刑警高仁和就透露，有位80年次的小組頭，騙了一票台灣人到當地，結果在「賣豬仔」時黑吃黑，最後被凌虐慘死。

高仁和上《新聞挖挖哇》時透露，有個80年次的台灣男生，是販賣人口的小組頭，之前他騙了一批台灣人到柬埔寨，原本是要賣給A公司，結果他收了錢，竟將「這批豬仔」轉賣給B公司，又狠撈了一筆。

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事後，A公司震怒通緝他，抓到後用束帶將他綑綁，並砍斷雙腳腳筋，而凌虐現場滿地血，慘不忍睹。高仁和還提到，「最後他慘死被棄屍，報導說他是吸毒過量，但他就是被砍死的。」

▲高仁和透露，該男最後慘死被棄屍。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

另外，也有台灣女生分享，從被拐去柬埔寨，到最後幸運脫逃的恐怖歷程，據報導《台妹「被拐去柬埔寨」到成功脫逃！親睹凌虐全過程 不做要賠50萬》提到，她到園區後，和同行人萌生離開的念頭，結果其中一人被爆打電擊，好在她拿到網路卡，並成功聯絡到當地省長，最終逃離這個人間煉獄。

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